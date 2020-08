IV edición do Premio Olga Gallego de Investigación en Arquivos (2021)

O Padroado da Fundaci贸n Olga Gallego, do que forma parte Bamad, convoca a IV edici贸n do premio que leva o nome da arquiveira ourens谩, dotado con 2.000鈧 e a publicaci贸n electr贸nica no sitio web da Fundaci贸n do traballo ga帽ador e, de ser o caso, daquel ou daqueles que obte帽an unha menci贸n honor铆fica.

Este premio ten por obxecto destacar, impulsar e difundir traballos sobre investigaci贸n en Arquivos. Os traballos consistir谩n en achegas te贸ricas sobre: tratamento arquiv铆stico (identificaci贸n, valoraci贸n, organizaci贸n, descrici贸n), custodia, acceso, difusi贸n e historia da Arquiv铆stica, dos arquiveiros, das arquiveiras e dos arquivos, e constar谩n聽de: obxectivos, metodolox铆a empregada, desenvolvemento e conclusi贸ns; bibliograf铆a e fontes documentais consultadas (se 茅 o caso),聽as铆 como do aparello cr铆tico correspondente. Poden recoller gr谩ficos ou ilustraci贸ns.

Os traballos聽poderanse presentar ata o 31 de xaneiro de 2021. O fallo ter谩 lugar o d铆a 8 de marzo dese mesmo ano.

Convocatoria e bases.