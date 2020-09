Jeison Murillo xa é xogador do RC Celta tras asinar o seu contrato

Jeison Murillo, unha das fichaxes máis deseadas polo celtismo, selou este xoves en A Sede o seu regreso ao RC Celta, onde xogará cedido esta tempada. Tras superar o recoñecemento médico na Clínica RC Celta, o central colombiano asinou o seu novo contrato xunto ao presidente Carlos Mouriño.

O defensa celeste regresa ao club onde xogou desde o pasado inverno e onde se converteu nun dos baluartes defensivos do equipo grazas a súa dedicación, enerxía e liderato.

Murillo lucirá o dorsal 24 na súa camiseta.

Foi un poderoso chorro de enerxía, optimismo e liderado. Converteuse nun baluarte da defensa celeste e nunha peza moi querida no vestiario. Volve Jeison Murillo, que será xogador do RC Celta esta tempada, a falta de recoñecemento médico e firma definitiva, cedido pola Sampdoria cunha opción de compra.

O internacional colombiano chegou durante o pasado mercado invernal ao conxunto celeste, no que disputou 18 encontros e anotou un gol. Aumentou deste xeito a súa ampla experiencia na Liga española, xa que con anterioridade xogou en Primeira División no Granada, Valencia e Barcelona. Tivo ademais un importante peso no Inter de Milan, conxunto co que disputou 69 partidos, anotou tres goles e deu dúas asistencias.

Jeison Murillo é ademais internacional absoluto con Colombia, selección coa que disputou unha treintena de encontros, entre eles da Copa América e de clasificación para a Copa do Mundo.