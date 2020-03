Julio Vilas acompañará a Agustín Alejos en la concentración de Semana Santa de la selección

La gran novedad en la primera concentración de la selección española para preparar los Juegos de Tokyo que se celebrarán este verano será el regreso del jugador del Iberconsa Amfiv Julio Vilas, que vuelve a ser llamado para ejercitarse con el combinado nacional después de haber acudido en el 2015 a una cita en el CAR de San Cugat previa al Campeonato de Europa celebrado en Worcester. Vilas, que ha dejado ya completamente atrás los problemas físicos que incluso le obligaron a pasar por el quirófano en las últimas temporadas, está completando una gran campaña con el conjunto vigués y fruto de ello ha recibido esta llamada del cuerpo técnico encabezado por Óscar Trigo.

El jugador de Sabarís no será el único representante del Iberconsa Amfiv en esta primera concentración, que se celebrará del 5 al 9 de abril en Madrid, puesto que el seleccionador nacional ha convocado a 18 jugadores. Así, estarán a las órdenes de Óscar Trigo durante estos cinco días de intenso trabajo los doce jugadores que lograron la medalla de plata en el Campeonato de Europa celebrado el pasado verano en Polonia, cuatro jóvenes valores del baloncesto en silla de ruedas nacional (Pablo Lavandeira, Adrián y Alejandro García Ingelmo y “Pincho” Ortega), Alexis Ruiz, que ya participó la Semana Santa de 2019 en otra concentración y el ya mencionado Vilas.

Precisamente, entre esos doce jugadores que lograron la plata en Polonia se encuentra otro integrante de Iberconsa Amfiv, su capitán Agustín Alejos, uno de los integrantes de la selección que parece tener, salvo contratiempo inesperado o inoportuna lesión, plaza fija para acudir a los Juegos de Tokyo. No sólo porque Alejos haya formado parte de los recientes éxitos del combinado nacional como la histórica medalla de plata conseguida en los Juegos de Rio 2016 sino también porque, al igual que Julio Vilas, está firmando también una gran campaña con el Iberconsa Amfiv. Segundo máximo anotador de la División de Honor, con el mejor porcentaje de acierto en los lanzamientos libres en la máxima categoría nacional y mejor encestador de la reciente Copa del Rey, Alejos atraviesa probablemente el mejor momento de su carrera y lo hace, además, en casa.

“Para nosotros es una gran noticia que Julio Vilas vaya a estar con Agustín Alejos en esta primera concentración previa a los Juegos de Tokyo”, explica José Antonio Beiro, presidente del Iberconsa Amfiv, quien subraya que “esto refrenda el buen trabajo que se está haciendo desde nuestro cuerpo técnico y la buena temporada que está realizando todo el equipo”.

En ese mismo sentido se expresa un Julio Vilas que ya sabe también lo que es celebrar éxitos con el combinado nacional, con el que se proclamó campeón de Europa Sub 23 en Turquía en 2006. “Estoy un poco sorprendido porque no me lo esperaba pero muy feliz. Los últimos años pasé una época complicada, con muchos dolores y molestias todo el rato, teniendo incluso que operarme. No podía entrenar bien y, por eso, para mí el mero hecho de que el seleccionador se acuerde de mí y decida incluirme en esta convocatoria es ya un premio”, celebra un Julio Vilas que anticipa su intención de “ir a esta concentración con la idea de disfrutar. Estoy feliz por

comprobar que el trabajo duro con el club da sus frutos y también por poder entrenar con esos jugadores tan buenos. Será una nueva experiencia más para mí e intentaré dar lo máximo que puedo ofrecer a la selección. Luego, si tengo la suerte de hacerlo bien y que al seleccionador le encaje dentro de sus planes y decide continuar contando conmigo en próximas citas, trataré de seguir trabajando y aportar todo lo que pueda al equipo para quedarme”.