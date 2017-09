La actriz cubana Orisel Gaspar, asentada en Vigo, expone en YouTube su proyecto “Boberías”

Connect on Linked in

Orisel Gaspar, actriz, coach personal, directora de casting y profesora de interpretación, muestra en YouTube su singular proyecto “Boberías” (Trifles), una idea que surge como algo inherente a su realidad propia y forma parte de su diaria labor, de su necesidad de convertir su pasión en su modo de vida.

En 2004 Orisel Gaspar se residenció en España para continuar una trayectoria artística comenzada en Cuba en 1985, una constante premisa le acompaña: ejercer su profesión con una profunda mirada al interior de sí misma, a lo más genuino y profundo del ser humano.

Orisel Gaspar, es un fruto de la Universidad cubana de las Artes (ISA) desde cuyas aulas irrumpió con su talento bajo la batuta de tres de los más relevantes maestros de América Latina: Flora Lauten, Roberto Blanco y Vicente Revuelta, respectivamente.

Gaspar es nieta del emigrante canario Antonio Gaspar González, oriundo de El Draguito (Granadilla de Abona), orígenes humildes que la artista menciona siempre con orgullo. Asentada primero en Vigo, más tarde en Madrid y de vuelta a Vigo, esta inquieta creadora es una mujer de acción que no ha estado dispuesta nunca a dejar morir su creatividad, ni en estos tiempos en que incluso muchos españoles se marchan del país ante la persistente crisis de desempleo que afronta sobre todo el sector cultural en España, una situación dramática que en 2016 arrojaba una alarmante cifra: solo el 8,17% de los actores en España puede vivir de su profesión.

Pero de crisis como de las tablas, Orisel está curtida, para ella no es nada nuevo el concepto “crisis”, no busca excusas para frenar sus impulsos creativos, no escatima medios, usa los que tiene a mano: su creatividad, su tiempo, la realidad cotidiana, y de ello nos deja constancia en vídeo a través de sus redes desde donde interactúa desenfadada y cercana con su público.

Esta artista, que formó parte de un esplendor teatral que comenzó en Cuba en la década de los 80 tiñendo de llamativos matices el ambiente cultural de los 90, se mueve con naturalidad por calles y rurales explorando su propia creatividad. Bien desde su Cuba natal, bien desde su “segunda madre” Galicia, como cariñosamente define su entorno de acogida del que ya se le considera parte, Orisel se expresa con ingenio e inteligencia.

Conformado por bocetos, ensayos, improvisaciones, entrenamientos, pequeñas escenas, trozos de ideas, de reflexiones, momentos de juego, ejercicios creativos que forman parte de su preparación cotidiana como actriz, “Boberías” es ese espacio intangible que la artista edifica para ser feliz. Mantenerse viviendo envuelta en un halo de creación artística le permite un “sosiego, en medio de una vorágine mundial plagada de pérdida de valores, corrupción y guías violentos.”

Su principal herramienta, que es ella misma, no está en crisis. En “Boberías” Orisel lo hace todo y su sala de estudios, como afirma, puede estar en cualquier parte, un parque, una plaza, una acera, la playa, un mirador.

En “Boberías” Orisel Gaspar nos muestra a través de escenas breves de perfil performático, un mundo interior apasionante y amplio. Como si de un laboratorio teatral se tratase, no se esfuerza por complacer estéticamente a nadie, defendiendo la premisa de que lo importante es el proceso y no el resultado: “mi objetivo es disfrutar del placer que cada experimento me genera, enriquecer mi universo personal, adquirir conocimiento, expresarme, mantener todos mis mecanismos humanos y creativos en movimiento, crecer espiritualmente a la vez que comparto con los demás algún retazo de las experiencias vividas. Disfruto el proceso como un niño disfruta del juego, lo verdaderamente importante es la posibilidad de experienciar. El resultado que expongo para ser observado es inconcluso, imperfecto, y no tengo interés alguno en que no sea así.”

Desde estos pedazos de piezas que Orisel cataloga como “defectuosas e incompletas”, la artista nos propone “sugerencias, aproximaciones, conjeturas que conviden a dar rienda suelta a la imaginación y al debate, invita a la reflexión, a la conversación abierta y generosa que nos conduzca a ser y estar en estado de creación sin límites.”

Respecto al nombre de su proyecto, cuenta Orisel que desde los cinco años hablaba durante largos períodos de tiempo con su imagen en el espejo, le contaba cosas e interactuaba con su propia imagen creando interminables momentos. – Boberías…, oyó decir a más de uno. – Orisel anda por ahí con sus boberías. A punto de cumplir los cuarenta y nueve y una larga, intensa, variada y reconocida trayectoria artística a sus espaldas, Orisel afirma mantenerse hablando con cuanto espejo de cristal o humano se le cruza en el camino, a la vez que vuelve a escuchar la palabra bobería para denominar el trabajo de quienes han elegido el arte por profesión, como quien trata de minimizar o restar valor a la importancia de dicho oficio. Esta es la razón para llamar “Boberías” a un imaginativo, peculiar y ameno proyecto que se erige sobre bases bien sólidas, que nada tiene de banal.

Seguido y comentado favorablemente en sus redes, “Boberías” recorre su camino, el camino de una auténtica creadora a la que le es inminente escuchar sus estados de creación. Así se muestra en su actualidad más cotidiana la actriz Orisel Gaspar, artista que “sintetiza en su quehacer profesional el poder del desdoblamiento, la audacia y la creatividad” tal como afirma el Periodista y Crítico de Arte y Cultura Jorge José Rodríguez, quien reseño y valoró para la prensa escrita y radial los primeros trabajos artísticos de Orisel y ha seguido su quehacer artístico desde entonces. Elogiada por la crítica especializada, premiada en Festivales y mimada por el público, Orisel es una artista genuina en constante proceso de renovación.