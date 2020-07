La Audiencia Nacional rechaza declarar la nulidad de la lista de compensación por formación de futbolistas femeninas

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha rechazado la petici贸n del sindicato Futbolistas ON para que se declararse la nulidad de la lista de compensaci贸n por formaci贸n prevista para el a帽o 2019/2020 respecto de las jugadoras menores de 23 a帽os, tal y como establece el art铆culo 20 del I Convenio Colectivo de F煤tbol Femenino Profesional.

No obstante, la Sala considera que, a la fecha del juicio, celebrado la semana pasada, el Convenio no hab铆a sido objeto de publicaci贸n en el BOE por lo que no re煤ne los requisitos de validez del art铆culo 90 del Estatuto de los Trabajadores para tener la consideraci贸n de convenio estatutario, con lo que su eficacia y la de la lista de compensaci贸n, 鈥渉a de limitarse a los sujetos firmantes鈥.

En una sentencia, la Sala Social resuelve la demanda planteada por el sindicato de Futbolistas ON contra la Asociaci贸n de Clubes de F煤tbol Femenino (ACFF), la Asociaci贸n de Futbolistas Espa帽oles (AFE), el Futbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, ampliada posteriormente al Real Madrid (antes Club Deportivo Tac贸n) en relaci贸n con la denominada lista de compensaci贸n, las cl谩usulas que tienen que abonarse a la hora de fichar a jugadoras menores de 23 a帽os y que se refieren a los derechos de formaci贸n.

La demanda, a la que posteriormente se adhiri贸 el Real Madrid, solicitaba como pretensi贸n principal que se declarase la nulidad de la lista de compensaci贸n por haber entregado la ACFF la documentaci贸n a la Comisi贸n Paritaria fuera de plazo. Tambi茅n porque los importes incluidos en las listas no hab铆an sido objeto de negociaci贸n y porque las cantidades fijadas para algunas de ellas eran 鈥渁bsolutamente desproporcionadas鈥 en relaci贸n con los costes de formaci贸n.

Como pretensi贸n subsidiaria, Futbolistas ON ped铆a que al no encontrase publicado el Convenio Colectivo en el BOE, 鈥渟e declarase su car谩cter extraestatutario de forma que el art铆culo 20 煤nicamente tuviera eficacia entre las futbolistas afiliadas a alguno de los sindicatos que firmaron el Convenio o entre los clubes representados por asociaciones profesionales que lo rubricaron, entre los que no se encuentra el Real Madrid, el Futbol Club Barcelona ni el Athletic de Bilbao鈥.

El art铆culo 20 del Convenio que regula la relaci贸n laboral de los deportistas profesionales establece que para el caso de que, tras la extinci贸n del contrato por expiraci贸n del tiempo convenido, la futbolista profesional estipulase un nuevo contrato con otro club, este 煤ltimo deber谩 abonar al equipo de procedencia la compensaci贸n que libremente haya fijado en las listas de compensaci贸n. Adem谩s, no podr谩 incluirse a ninguna jugadora de 23 a帽os o menos y, en el caso de que efectivamente se realice el contrato con un nuevo club, la futbolista tendr谩 derecho a percibir el 15 por ciento de la citada compensaci贸n a la finalizaci贸n del contrato.

La Sala rechaza anular la lista de compensaci贸n

En su resoluci贸n, la Sala descarta la pretensi贸n principal de anular la lista de compensaci贸n al entender que fue presentada ante la Comisi贸n Paritaria a tiempo y que la acci贸n entablada, al ser de naturaleza colectiva, impide entrar a ponderar las circunstancias singulares respecto de cada una de las jugadoras, cuesti贸n que deber铆a ventilarse en reclamaciones por procedimientos individuales respecto de los que la Sala carece de competencia.

La sentencia desestima tambi茅n el tercer argumento de los demandantes y se帽ala que no se puede deducir del tenor del convenio que la fijaci贸n del importe de compensaci贸n por formaci贸n haya de ser consensuado entre los clubes de procedencia y las jugadoras incluidas en la lista de compensaci贸n.

En relaci贸n con la petici贸n subsidiaria de la demandante, la Audiencia considera que 鈥渆l hecho de no encontrarse a煤n publicado en el BOE hace que el convenio que nos ocupa carezca de uno de los requisitos de validez exigidos por el art铆culo 90 de Estatuto de los Trabajadores, de tal suerte que sus efectos quedar铆an limitados exclusivamente a los sujetos firmantes del pacto, no pudiendo ser llevados m谩s all谩鈥.

Tampoco cabr铆a admitir, a帽ade el tribunal, la presencia de una suerte de adhesi贸n t谩cita de los clubes no firmantes del mismo por el hecho de acudir al acto oficial de firma en el Congreso de los Diputados (como pretende la ACFF) o por el hecho de haber incluido jugadoras en la lista de compensaci贸n 鈥減ues la adhesi贸n y extensi贸n de un convenio no es un acto que pueda desarrollarse de manera presunta, sino que se procedimiento viene desarrollado en el art铆culo 92.1 de la norma estatutaria y exige, entre otros requisitos, de la previa comunicaci贸n a la autoridad laboral, extremo aqu铆 no concurrente鈥.

鈥淓n definitiva, debiendo calificarse el I Convenio Colectivo de F煤tbol Femenino Profesional de extraestatutario procede estimar la demandada en su pretensi贸n subsidiaria, en el sentido de declarar que su art铆culo 20 resultar谩 煤nicamente de aplicaci贸n a las futbolistas y Clubes afiliados a los sindicatos y asociaciones profesionales firmantes del mismo, dada su eficacia limitada鈥, concluye la Sala.

Por todo ello, el fallo acuerda 鈥渆stimar en parte la demanda formulada por el sindicato de Futbolistas ON, a la que se adhiri贸 el Real Madrid, en su pretensi贸n subsidiaria y declarar el car谩cter extratutario del I Convenio Colectivo de F煤tbol Femenino Profesional 煤nicamente de aplicaci贸n de aplicaci贸n a futbolistas y clubes afiliados a los sindicatos y asociaciones profesionales firmantes del mismo, condenado a los codemandados ACFF, AFE, al F煤tbol Club Barcelona y al Athletic Club de Bilbao a estar y pasar por esta declaraci贸n鈥.