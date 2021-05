La audiencia se rinde al “Galician Noir”

La producción audiovisual y su consumo se han visto modificados por completo en los últimos años debido a los avances tecnológicos. Las mejoras en los equipos y en los efectos especiales han dado lugar a producciones con una calidad inimaginable en los inicios de la cinematografía, pero sin duda el punto de inflexión lo marcó la irrupción de las plataformas de vídeo bajo demanda hace un lustro.

En la actualidad, y siguiendo el último Barómetro OTT elaborado por la consultora GECA, en nuestro país la plataforma con mayor crecimiento exponencial es Disney+. Así, el servicio de vídeo bajo demanda de la casa del ratón registró un aumento del 24,5% en el número de usuarios durante el último trimestre de 2020. Con todo, Netflix sigue siendo la líder de entre todas las plataformas que operan en España, con un 68,4% del total de los usuarios. La gran variedad del catálogo de la compañía liderada por Reed Hastings es, sin duda alguna, la gran baza frente a sus competidoras.

De esta forma, Netflix ofrece a sus usuarios todo tipo de productos audiovisuales, desde películas y series, a documentales, programas de televisión o reallities. Y dentro de esta variedad, existe un segundo gran abanico de posibilidades: películas para todas las edades, programas de repostería o automoción, series de diferente género y formato o documentales de lo más variado. De hecho, entre estos últimos podemos encontrar desde títulos sobre la evolución de la eSports hasta el recientemente oscarizado "Lo que el pulpo me enseñó", un relato audiovisual que ha conmovido a millones de personas en todo el mundo.

Con todo, dentro de esta enorme variedad de títulos, hay algunos que destacan más que otros y uno de ellos tiene sello gallego. “O sabor das margaridas”, o “Bitter Daisies” en inglés, se ha catapultado tras el reciente estreno de su segunda temporada (emitida en la televisión de Galicia hace más de un año) a los puestos más altos de los programas más vistos. Y no solo de España, no, sino al ranking de varios países europeos. No es la primera vez que ocurre, ya con la primera temporada la ficción gallega protagonizada por María Mera logró convertirse en el número 1 de Reino Unido.

De hecho, es precisamente desde Reino Unido desde donde llegan los mayores halagos a la serie producida por CTV. En concreto, el diario The Guardianpublicó un reportaje sobre la serie hace unas semanas destacando el inmenso valor (y mérito) de una producción con un presupuesto tan reducido como el de “O sabor das margaridas”. En el especial del medio británico se comparaba esta segunda temporada dirigida por Álex Sampayo con producciones englobadas dentro de lo que se conoce como “nordic noir”; es más, desde The Guardianbautizaron a la serie como “galician noir”. ¿Qué es exactamente el “galician noir”? Partiendo de las similitudes encontradas con las ficciones nórdicas, se podría decir que se trata de un género en el que el paisaje en el que transcurre la acción cobra tanta o más importancia que los hechos en sí. Espacios que marcan la personalidad de los personajes y que dotan de una atmósfera a la imagen difícil de igualar. Y de paisajes con estas características, Galicia sabe mucho.

Si bien en la primera temporada de la ficción toda la acción se centró en la grisácea localidad de Murias, creando un ambiente opresivo y misterioso para el espectador, en esta segunda entrega la producción viaja por entornos urbanos pero manteniendo una paleta de colores oscuros.

Asimismo, se mantiene la esencia del thriller, género clave dentro del nordic noir; de esta forma, María Mera vuelve a meterse en la piel de Eva Mayo para abordar un nuevo caso de investigación que gira alrededor de temáticas muy actuales.

Es imposible hablar de esta segunda temporada sin desvelar detalle cruciales de la primera, por lo que recomendamos a los lectores que todavía no conozcan esta historia con sello gallego que se dejen seducir por ella al igual que ya lo han hecho millones de espectadores en todo el mundo.