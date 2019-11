La australiana Shelley Cronau, baja importante para visitar al FDI Las Rozas

César Iglesias sabe ya que contará con una notable ausencia para el encuentro que este sábado disputará en tierras madrileñas a partir de las 16.00 horas ante el FDI Las Rozas. Porque la internacional australiana Shelley Cronau se perderá este decisivo choque de cara a intentar no pasar apuros para continuar la próxima campaña en la máxima categoría nacional de baloncesto en silla de ruedas al encontrarse con su selección en Pattaya (Tailandia) para disputar el Campeonato de Asia Oceania, una cita en la que el combinado femenino “aussie” intentará conseguir su billete para los Juegos Paralímpicos que se celebrarán el próximo verano en Tokyo.

“Conocíamos esta circunstancia desde antes ya de comenzar la temporada pero es algo que escapa a nuestro control y ante lo que no podemos hacer nada. La IWBF (International Wheelchair Basketball Federation) fijó esta competición del 27 de noviembre al 8 de diciembre y, afortunadamente, Shelley sólo se va a perder el partido en Las Rozas ya que podría haber sido aún peor”, explica José Antonio Beiro, presidente del Iberconsa Amfiv, quien subraya que “de todas formas, no por saber que no vamos a poder contar con ella será menos importante su baja. Se trata de una de las jugadoras que más minutos está sobre la pista y que nos aporta muchísimo en el juego tanto en ataque como en defensa. Quizás no sea de los jugadores que más destaca a nivel estadístico porque no suma puntos, rebotes o asistencias pero su función es fundamental para que otros compañeros sí que puedan hacerlo. Y en defensa su aportación es también importantísima. Sin duda, a pesar de que tanto Sam Mack como Franco Alessandrini están preparados y capacitados para suplirla, vamos a notar su ausencia”.

Se trata, además, de un encuentro muy importante, casi decisivo, en la lucha por la permanencia en la División de Honor de BSR. “Las Rozas es un equipo recién ascendido que aún no ha sido capaz de sumar una victoria en lo que va de campaña y cuenta sus seis partidos por derrotas. Por eso, sería muy importante para nosotros ganar en su cancha ya que supondría dar un paso adelante en el primer objetivo con el que iniciamos cada temporada que no es otro que continuar en la máxima categoría nacional. Además, ahora mismo ocupamos la octava posición pero sólo con un triunfo de ventaja sobre el Fundación Vital Zuzenak y nos quedan para cerrar la primera vuelta dos compromisos complicados al recibir en casa al Mideba y visitar al Bidaideak Bilbao. Si queremos estar en la próxima edición de la Copa del Rey, ganar este sábado en Las Rozas es prácticamente obligado”, puntualiza Beiro, máximo responsable del Iberconsa Amfiv.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El próximo martes 3 de diciembre, como es tradición, se celebrará el Día Internacional de las personas con discapacidad, fecha en la que el Iberconsa Amfiv estará junto a otras casi ochenta entidades de toda Galicia reunidas con el lema “Baixo o mesmo paraugas” con actos en A Coruña, Santiago, Pontevedra, Lugo, Ourense y, como no, Vigo. El paraguas, elegido como

elemento clave de esta campaña, simboliza la unión y representa que todos tenemos cabida bajo el mismo paraguas, sin diferencias. La jornada, que se desarrollará en el entorno de la Plaza de la Estrella aunque se trasladaría a la nave del Tinglado en caso de lluvia, comenzará con la lectura de un manifiesto a cargo de personas con discapacidad para exponer sus reivindicaciones y contará con un padrino de lujo: el jugador de Iberconsa Amfiv y único deportista nacido en Vigo con una medalla en unos Juegos Olímpicos Agustín Alejos. Tras la lectura del manifiesto, los asistentes podrán participar en diversos talleres y actividades, pudiendo probar también en primera persona el baloncesto en silla de ruedas.