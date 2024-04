La Axencia Galega da Calidade Alimentaria inició 16 proyectos europeos en 5 años, ligados a sectores clave para el rural, a los que se destinaron un total de 131 M€

La Xunta apuesta por la investigación en el ámbito agroforestal y, por eso, la Axencia Galega da Calidade Alimentaria de la Consellería de Medio Rural participa en hasta 16 proyectos europeos iniciados en el período 2019-2024. Para llevarlos a cabo, la Axencia fue beneficiaria en convocatorias de concurrencia competitiva con algo más de 3,34 millones de euros para el desarrollo de estas investigaciones que, en el conjunto comunitario, cuentan con una inversión global de casi 131 millones de euros.

La Axencia está a la vanguardia en todo tipo de iniciativas de colaboración con entidades punteras a nivel europeo en ámbitos fundamentales para sectores como el lácteo, lo de la producción de carne, el forestal o el vitivinícola y, por eso, viene de finalizar siete proyectos de investigación nos últimos cinco años y sigue inmersa en otro 9, que tienen vigencia de hasta el 2027.

Uno de los proyectos más destacados es AgriFoodTEF-Test and Experiment Facilities for the Agri Food Domain, en el que la Axencia dispone de un presupuesto de casi 890.000 euros de los 60 millones con lo que cuentan en total las 35 entidades participantes de nueve países europeos. En esta iniciativa de innovación, iniciada en el 2023 con previsión de finalizar en el 2027, se trabaja en una red de infraestructuras de prueba y validación en Europa que apoya a las empresas tecnológicas agroalimentarias para desarrollar, cerca de ellas, productos con soluciones de Inteligencia artificial y robótica en sistemas de producción reales.

Su objetivo general es cerrar la brecha entre la excelente investigación en estos campos y los productos reales que apoyan una agricultura eficiente y sostenible, al mismo tiempo que cumplan los estrictos requisitos económicos y de empleabilidad de sus usuarios finales. La Axencia, a través del Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, en colaboración con Gradiant y DataLife, es el núcleo de la parte gallega con la puesta en marcha de servicios orientados a la producción láctea a través de, por ejemplo, la alimentación de precisión o de la medición de gases de efecto invernadero.

Otros trabajos de investigación en curso

La participación de la Agencia destaca también en el proyecto LIFE SILFORE-Towards the conservation and management of resilient agroforestry systems through silvopastoralism, con un presupuesto de 325.000 euros y que se llevará a cabo hasta el año 2027. Esta iniciativa busca potenciar prácticas silvopastorais, como el control de la biomasa pirofítica, que pueden convertirse en una oportunidad para que los propietarios de la tierra mantengan la rentabilidad de las plantaciones, al mismo tiempo que se diversifica su economía, conduce a la conservación de la biodiversidad que garantiza la *multifuncionalidade de los bosques y mejora la provisión de bienes y servicios.

Además, el personal de la Axencia Galega de la Calidade Alimentaria trabaja en la iniciativa LIFE CARBON FARMING, que cuenta con un presupuesto total de 6,6 millones de euros. El principal objetivo de este proyecto es reducir la huella de carbono de los productos agrícolas en un 15% en un plazo de seis años.

También hay que poner en valor proyectos como Climate Neutral Farms, centrado en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; Nutritive, enfocada en desarrollar una herramienta de toma de decisiones para definir las estrategias más eficientes en gestión del estiércol; Exportplus, concebido como un sistema de apoyo a la internacionalización de las Pymes agroalimentarias; Reinforce 2, que aportará soluciones para anticipar los efectos del cambio climático en los bosques costeros; o la iniciativa COOPTREE, que avanza en la búsqueda de la cooperación para la conservación y resiliencia de los bosques del sureste europeo.

Este año se prevé el final de ForManRisk Forest Management and Natural Risks, un proyecto que fomenta la organización de eventos de formación e intercambio de experiencias con el desarrollo de nuevas herramientas de gestión de riesgos al tiempo que optimiza la concienciación territorial de los interesados y cataliza la multiplicación de nuevos estándares de gestión en el espacio de colaboración.

Proyectos finalizados por la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria desde 2019

En los últimos años se finalizaron proyectos como Dairy4Future-Propagating innovations for more resilient dairy farming in Atlantic Area, que fue apoyado con 330.000 euros para la Agencia y finalizó en el 2019. Se enfocó al sector lácteo, dirigido a productores, industria, distribución y consumidores, con herramientas de análisis de fácil comprensión y ejecución que relacionaran la eficiencia productiva y económica con la preservación del medio ambiente.

Otro de los finalizados, concretamente en el 2022, es *SmartAgriHubs, para lo cual se destinó algo más de 22 millones entre las 164 entidades participantes. Su principal objetivo fue la creación de una red de centros de innovación digital (CID) para impulsar la adopción de tecnologías digitales por parte del sector, consolidando, activando y ampliando el ecosistema existente.

Innovación en sectores de importancia para la economía gallega

Los proyectos de investigación de los que forma parte la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria favorecen la innovación dentro de sectores de suma importancia para la economía de Galicia. Todas las innovaciones que se puedan transferir a ellos como resultado de estos iniciativas, repercuten favorablemente para su rentabilidad y competitividad. De este modo, también se contribuye a la continuidad de estos sectores al mismo tiempo que se @fixo población en las áreas rurales.