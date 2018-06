La Cámara de Comercio lidera el Proyecto TROCO2 que aboga por la eficiencia de los montes transfronterizos de Galicia y Norte de Portugal.

Connect on Linked in

La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa lidera el Proyecto TROCO2 – Mercado Transfronterizo de Intercambio de Carbono, enmarcado en el Programa de Cooperación INTERREG V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El objetivo general del proyecto, es aumentar la eficiencia de los montes del espacio transfronterizo Galicia- Norte de Portugal en la mitigación del cambio climático, a través del desarrollo y gestión de su capacidad de secuestro de CO2 (sumideros de Carbono), utilizando el impulso de la economía baja en carbono en el sector transporte (compensación de huella de carbono).

Para ello, los socios beneficiarios del proyecto celebrarán una jornada inaugural del Proyecto, el próximo 6 de junio en las instalaciones de la Cámara de Comercio en Vigo. A esta jornada, que se desarrollará en horario de 9:30 a 13:30 horas, podrán asistir de manera totalmente gratuita agentes forestales, agentes del sector transportes, gestores de intercambio de carbono, mancomunidades de montes, escuelas de ingeniería forestal, empresas forestales y madereras, y demás público del territorio transfronterizo Galicia y Norte de Portugal.

Dicho proyecto tendrá una duración de 24 meses y participan en su ejecución, la Cámara de Comercio, como beneficiario principal, junto con la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, la Asociación Provincial de Empresarios de Transportes Discrecionales de Pontevedra (ASETRANSPO), la Associaçao de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (ADRAT) y la Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM AT).

Además de conocer con detalle las acciones que se llevarán a cabo en el proyecto, los asistentes a esta jornada tomarán contacto con distintas entidades del sector a través de varias ponencias y tendrán la oportunidad de asistir a una sesión networking, donde podrán intercambiar conocimientos entre profesionales y construir una red de contactos para generar oportunidades tanto de negocio como laborales.

Destacan, entre otras charlas, la intervención de Sergio Robredo Buces, Jefe de Servicio de la Subdirección General de Coordinación de Acciones frente al cambio Climático de la Oficina Española de Cambio Climático, que relatará las “Perspectivas de futuro en el cálculo de huella e intercambio de carbono” y el responsable del Proyecto LIFE FOREST CO2, Tomás Sánchez Pellicer, que hablará sobre su experiencia en la “Creación de sumideros de carbono forestal y fomento de sistemas de compensación”

La asistencia al acto es totalmente gratuita, pero se requiere confirmación previa. Los interesados deben enviar un correo a proyectos@femxa.com o llamar al teléfono 986 493 464 confirmando su asistencia y facilitando Nombre y Apellidos, Entidad o empresa a la que pertenece y Cargo.