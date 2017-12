La campaña CADA NIÑO UN JUGUETE lleva entregados casi 4000 juguetes desde el inicio del reparto el dia 18 de diciembre

Se pueden seguir llevando juguetes a la Nave central situada en Camiño Veiguiñas 40 en Alcabre en horario de 4.30 a 8.30 hasta el dia 4 de enero.

Mas de 1500 personas llevan pasado por nuestra nave desde el 18 de diciembre tanto para recoger sus regalos para Nochebuena, como desde el dia 26 de diciembre hasta el 4 de enero para recoger los de Reyes, y se han repartido ya casi 4.000 juguetes.

La organizacion recuerda que “la campaña no ha tenido este año ninguna ayuda oficial del Concello, Diputacion ni Xunta de Galicia, por lo que ha tenido que realizarse con el esfuerzo de organizadores, voluntarios, comercios y empresas colaboradoras, a los que estamos hondamente agradecidos, pero pese a los intentos realizados para que no se celebrase (cosa que no entendemos por a quien va destinada) se ha llevado a cabo de todos modos y ha tenido como todos los años una fuerte participacion de la gente de la ciudad olivica”.

Pese a no haber prestado ninguna ayuda ni dotado de medios, la campaña ha recibido solicitudes desde el Concello (trabajadoras sociales), 010, asistentas, Xunta, etc y se ha atendido a todas ellas pese a la falta de colaboracion de las mismas, ya que segun su director Carlos leiro, “las familias necesitadas son muchas y no podemos dejar de atenderlas porque vengan de parte de unos estamentos que han hecho oidos sordos a ella y a los que parecen no importar estas personas”.

Esta campaña en 2016 quedò en segunda posicion en el apartado MEJOR CAMPAÑA en los Influence Awards, premios que se ortorgaron por votacion de los internautas de todo el pais, a las mejores campañas publicitarias en las redes; estando Cada niño un Juguete en primera posicion durante los ultimos quince dias de votaciones, empatándo con la empresa Hawquers y quedando en mejor posicion sobre empresas de gran presupuesto publicitario como Ron Barceló, Media markt, Coca Cola, etc.

Se seguirán entregando regalos a todas las personas que se acerquen hasta La nave de los Juguetes en Alcabre hasta el 4 de enero previa presentacion del DNI, Cartilla del paro, nomina baja, pènsion, risga o similar.

Nosotros pase lo que pase seguiremos en nuestro empeño de que nuestros niños sean atendidos y dejando claro que Vigo es una de las ciudades mas solidarias de Galicia gobierne quien la gobierne.