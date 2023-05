La CEP denuncia la existencia de vehículos policiales parados los garajes de las comisarías gallegas por falta de ruedas y baterías

El sindicato de la Policía Nacional CEP saca a la luz las penurias y la mala gestión con la que la Dirección General de la Policía administra a este cuerpo policial que redunda en la seguridad de los ciudadanos.

La realidad denunciada por la Confederación Española de Policía llama la atención en pleno siglo XXI, donde coches, motos y resto de vehículos de la Policía Nacional se encuentra parados por falta de ruedas o baterías para que funcionen. Esto es el resultado de la mala previsión ante la finalización de un concierto bianual de recambios y piezas de coches en el que la Administración busca abaratar costes.

Y es que tras finalizar el concierto que suministraba recambios de piezas para los coches de la Policía Nacional no se tramitó en tiempo y forma uno nuevo, y “como consecuencia nos encontramos con numerosos vehículos parados en nuestras comisarias por la falta de ruedas o baterías, lo que ocasiona una grave disfunción en el normal funcionamiento de los servicios policiales que redundan en la seguridad de los ciudadanos en un año en el que los delitos no paran de crecer”, remarcan desde el sindicato policial.

“No sabemos cuál es la intención de la Administración con su mala gestión, pero no vamos a aplaudir ni callarnos ante una nefasta realidad”, remarca Agustín Vigo, portavoz de la Confederación Española de Policía, a la vez que añade, “este es un problema que se repite cada dos años y es intolerable que no señalen en un calendario la necesidad de sacar un concurso público para que cuando finalice un concierto entre en vigor uno nuevo y no se den estas circunstancias inadmisibles en la era de la digitalización en el que las propias aplicaciones informáticas avisan a los gestores”.

La Dirección General de la Policía debe remediar esta circunstancia con la máxima celeridad y poner en marcha un nuevo concierto que ponga en funcionamiento los coches policiales parados en todas las comisarías de España por falta de piezas.