La CEP reclama un endurecimiento de la ley ante la puesta en libertad de la persona que intentó acuchillar a un agente antidisturbio en A Coruña

Desde la Confederación Española de Policía denuncian que el Gobierno no puede quedar impasible cuando 40 policías son agredidos cada día en territorio nacional, y consideran como medida imprescindible el endurecimiento de las penas con una legislación que les proteja y un cambio normativa en el cual pasen a ser considerados como autoridad en el ejercicio de sus funciones. Todo esto ocurre tras la agresión sufrida por un policía nacional de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional en A Coruña, quien recibió reiteradas acometidas con un cuchillo en su casto y chaleco antitrauma por un hombre que iba a identificar por haber participado en una pelea momentos antes. La autoridad judicial decretó su puesta en libertad acusado de atentado a agente de la autoridad y no de homicidio en grado de tentativa, lo que ha indignado a la “familia policial”.

“Un policía nacional de la UIP ha salvado su vida gracias al casco y el chaleco antitrauma que portaba tras ser atacado en reiteradas ocasiones con un arma blanca, lo que no esperábamos es que no fuera acusado de homicidio, y menos que fuera puesto en libertad tras semejante acto contra la vida humana”, remarca Agustín Vigo, portavoz nacional de la Confederación Española de Policía –CEP, y secretario Regional de este sindicato policial en la comunidad gallega.

En el sindicato CEP ha causado estupor e indignación conocer por medio del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que el autor de lo que ellos consideran un intento de homicidio hacia su compañero no haya sido acusado por este delito, y sí por “un presunto delito de atentado sin lesiones”, pese a que esta calificación pueda variar durante la instrucción.

Desde el Tribunal Superior de Justicia confirman que la jueza que instruye el caso puso al acusado en libertad este lunes por la mañana ya que la Fiscalía no solicitó que ingresase en prisión en espera de juicio, la misma fuente señala que la jueza “entiende que no existe riesgo de fuga, ya que tiene domicilio conocido”, e indican que, aunque el Ministerio Fiscal hubiese pedido la entrada en prisión, “tampoco cabría acordarla” por la “entidad de los hechos” y porque no ha sido condenado anteriormente por delitos similares, pese a tener otros por otros delitos.

Agustín Vigo vuelve a poner de manifiesto que 40 policías son agredidos diariamente en España y decisiones como estas no hacen más que socavar el principio de autoridad en un momento en el que desde su organización solicitan un endurecimiento de las penas, al contrario que el partido político Sumar, que ha presentado un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que “pretende cercenar la herramienta principal de los policías”.

Inciden desde la CEP que el casco de protección y el chaleco antitrauma salvaron probablemente la vida al agente de la Policía Nacional tras recibir varias cuchilladas en una intervención policial en un bar de Cuatro Caminos la noche del sábado, un hecho que tuvo lugar durante la celebración del ascenso del Deportivo de la Coruña a Segunda tras el partido contra el Real Unión.

El autor de la agresión fue un hombre al que el agente de la UIP trataba de identificar tras ser señalado por la víctima de una presunta agresión que se había producido en el interior de un local, y fue en ese momento cuando “este sacó un arma blanca y atacó a uno de los policías, golpeándole en el casco y en el chaleco antitrauma, que es especial y propio de esta Unidad de Intervención para protegerse de posibles agresiones. Fueron estas protecciones las evitaron un mal mayor o irreparable.

El policía nacional no resultó herido y su agresor fue detenido, pasando el lunes a disposición judicial, si bien, desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia indican que el agresor no está imputado por homicidio en grado de tentativa como sería lo esperable, apunta Agustín Vigo, y lo está sólo por atentado a agente de la autoridad, un hecho muy preocupante dentro de un clima social donde se ha perdido el respeto al principio de autoridad dentro de un marco legislativo muy permisivo con los agresores.

“Cada día que pasa la estadística de agresiones a policías suben, y nadie le pone remedio, y este sólo pasa por el endurecimiento de las penas y que los policías le sean considerados como autoridad en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de las mismas”.

El Sr. Vigo, portavoz de la CEP, no ha querido dejar pasar la oportunidad para reseñar la importante labor de los agentes de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional, una especialidad cada día menos atractiva por el clima social actual y la falta de un reconocimiento económico acorde a sus funciones, pues éste no ha sido actualizado conforme han transcurrido los años y ha quedado totalmente obsoleto.