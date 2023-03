La CEP solicita que a los policías nacionales les paguen por ir a juicio en su tiempo libre como ocurre con el resto de las policías

La Confederación Española de Policía insta al Gobierno a dejar de discriminar a los agentes de la Policía Nacional, la falta de agentes para luchar contra la subida de la criminalidad ocasional que estén día sí y día también en los juzgados, y la mayor parte de las veces en su tiempo libre, teniendo que costearse de su bolsillo los desplazamientos y aparcamiento.

Desde la CEP reclaman que el Ministerio del Interior pague por el tiempo libre de los agentes y los gastos que se deriven de su actividad profesional, como lo hace cualquier empresa privada o administración adaptada a la realidad del Siglo XXI.

“Lo que está sucediendo en la actualidad, consintiendo un perjuicio económico a los policías por hacer bien su trabajo no es propio de una administración democrática”, remarcan y añaden, “el tiempo libre y predisposición de los agentes vale dinero y no horas, y los gastos derivados de una actividad laboral hay que abonarlos”.

Señalan una vez más a la discriminación que padecen los policías nacionales

Los policías nacionales que trabajan en la calle no disponen de coche oficial y chofer a su disposición, y a diferencia de las policías locales y autonómicas no son compensados económicamente por asistir a juicios todas las semanas derivados de su actividad profesional. “El hecho de que a unos se les pague por su tiempo libre y se les abone los gastos derivados de su actividad profesional y a los policías nacionales no es discriminatorio”, “¿Por qué los policías nacionales, que son los policías de todos los españoles, tienen que rascarse su bolsillo y pagarse medio de transporte, parking y perder su tiempo libre sin remuneración económica por hacer su trabajo? ¿Es eso propio de una administración justa?”, se preguntan desde el sindicato policial.

De ahí, que la CEP, en boca de su portavoz nacional y Secretario Regional de Galicia Agustín Vigo, inste al Ministerio del Interior que dirige Grande Marlaska a rectificar y buscar una solución justa para los agentes.