La Cidade da Cultura invita a disfrutar de los diez conciertos de agosto de Atardecer no Gaiás con actuaciones como Bejo, Natalia Lacunza o Ben L’oncle Soul

La Xunta de Galicia invita a disfrutar de un agosto musical en la Cidade da Cultura con los diez conciertos de Atardecer no Gaias, festival que acerca a Santiago nombres como Bejo, Natalia Lacunza o el francés Ben L’oncle Soul

El Gaiás recibe este jueves a Catuxa Salom, gallega de raíces argentinas que abandonó Madrid por una aldea de Lugo, donde nace su música. Sus temas son un cuanto a la vida rural, al ecofeminismo y a las composiciones que fusionan el folclore gallego con ritmos latinoamericanos bajo una envoltura electrónica.

El viernes será el turno de Elia Galdo, conocida como KYR4, una de las grandes promesas del rap español. La coruñesa comenzó en 2021 a componer sus primeras canciones, y alcanza el éxito de público con Cantándote al oído, tema que da comienzo oficial a su carrera.

Junto a ellos, pasarán en agosto por el Gaiás bandas gallegas emergentes, como Lontreira o Moura, así como las formaciones ganadoras del certamen Xuventud Crea: Chispas y Ya’lum. La edición se completa con el rock de los madrileños Parquesvr y con las melodías de la mallorquina Júlia Colom.

Música urbana y pop electrónico

La actuación del canario Bejo (10 de agosto) se presenta como uno de los conciertos más esperados. Con colaboraciones con artistas internacionales tan conocidos como Eminem y Nas y nacionales, como Blasfem, Macaco o Ana Mena, su estética desbaratada y la sus rimas barrocas hacen de Bejo uno de los nombres más destacados de la música urbana en España.

Hay que destacar las dos actuaciones que cerrarán el festival en la última semana de agosto. Por una parte, el francés Ben l’Oncle Soul (30 de agosto), que se ha consolidado como una de las grandes voces internacionales con su mezcla de R&B vanguardista con las raíces del soul espiritual. Al Gaiás se acercará para defender los temas de Is it you?, su nuevo álbum.

Natalia Lacunza (31 de agosto), que creció de la mano de Operación Triunfo, sobrepasar las expectativas del concurso de talentos para consolidarse como una propuesta de sofisticado pop electrónico enriquecido a lo largo de los años con la colaboración de algunos nombres interesantes de la escena independiente española.

Con este programa, la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades sigue creciendo un festival que vive ya su decimo tercera edición y que arrancó en el mes de julio con conciertos de artistas como Juancho Marqués, Dulzaro o Biznaga.

Programa con ritmos diferentes

Atardecer no Gaiás sigue presentándose como una cita con la mirada puesto en bandas gallegas que están despuntando, pero con la vocación de acercar a Galicia propuestas atractivas del resto de España y de la escena internacional, configurando un programa con una identidad propia donde encuentran cabida ritmos diferentes. Ofrece conciertos conectados con la experiencia de mezclar la música con el hermoso atardecer sobre Santiago desde el monte Gaiás.

Todos los conciertos tienen lugar los jueves y viernes a las 21,00 horas en la Plaza Central de la Cidade da Cultura, con un espacio alternativo la cubierto en caso de que la lluvia no permita que se celebre en el exterior. Las actuaciones, que cuentan con Cervezas Alhambra como patrocinador principal, son siempre gratuitas y con acceso libre.