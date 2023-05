La Clave para Una Nueva Vida: HONOR Magic Vs

Recientemente, el desarrollo del mercado de pantallas plegables se ha vuelto cada vez más rápido, y cada vez más consumidores han comenzado a cambiar su atención de los teléfonos inteligentes rectos tradicionales a los teléfonos móviles de pantalla plegable, pero la sensación pesada de la pantalla plegable hace que muchas personas sean prohibitivas. El año pasado, Honor lanzó su segundo teléfono móvil de pantalla plegable Magic Vs, que utiliza estructuras y materiales innovadores para reducir en gran medida el peso de los teléfonos móviles de pantalla plegable, de modo que este teléfono móvil también puede alcanzar un peso corporal de 261g bajo la premisa de tener una pantalla interior de gran tamaño de 7.9 pulgadas.

Cámara de HONOR Magic Vs

Honor Magic Vs Este modelo no solo tiene una excelente experiencia de teléfono móvil con pantalla plegable, sino que su rendimiento en imagen no es inferior a otros modelos insignia, especialmente en la toma de retratos, también tiene ventajas de experiencia únicas.

Configuración de imagen

En primer lugar, entendamos la configuración de imagen del Honor Magic Vs, el módulo de imagen trasero del Honor Magic Vs está equipado con una cámara principal Sony IMX800 de 54 millones de píxeles, un teleobjetivo de 8 millones de píxeles que admite zoom óptico de 3x y una lente ultra gran angular de 50 millones de píxeles. El Honor Magic Vs está equipado con cámaras frontales duales en el interior y en el exterior, y la especificación es una lente de modo retrato de 16 megapíxeles.

Rendimiento y forma

Además de contar con una potente configuración de imagen, Honor Magic Vs, como último producto estrella de pantalla plegable de Honor, su cuerpo también es bastante fino y ligero, especialmente indicado para llevarlo a cabo. En términos de forma y experiencia de rendimiento, Honor Magic Vs rompe el cuello de botella del diseño de la estructura de la pantalla plegable, combinando una delgadez extrema y un rendimiento extremo en uno, haciendo que el agarre del producto se pliegue cerca del buque insignia de la pantalla recta, al tiempo que tiene un gran rendimiento y una batería de larga duración.

Fotografía de retrato

El módulo de cámara trasera del Honor Magic Vs tiene tanto la cámara principal como el teleobjetivo, por lo que también es más diverso en la experiencia de disparo de retratos. Podemos tomar fotos de retratos claros con la cámara principal trasera del Honor Magic Vs, o podemos capturar primeros planos de rostros con un teleobjetivo. Honor Magic Vs incorporado potente algoritmo de belleza de retratos, que puede lograr la belleza inteligente de IA de acuerdo con los detalles faciales, gracias a la alta ventaja de píxeles de la cámara principal de 54 millones de píxeles, sus fotos de imágenes también tienen un excelente rendimiento en los detalles, después de ampliar varias veces, puede ver claramente los pequeños detalles del cabello, y también puede ver claramente el efecto de piel redondeada y suave después de la bendición del algoritmo de belleza. Al disparar con la lente frontal del Honor Magic Vs, el efecto de belleza también es perfecto.

Conclusión

HONOR Magic Vs características son muy distintas y este teléfono cumple con las mayores expectativas de la mayoría de los usuarios para teléfonos móviles con pantalla plegable. Ya sea por la apariencia, el rendimiento, la cámara o la duración de la batería, ha llegado con la mayor sinceridad de los teléfonos móviles de pantalla plegable. Y se puede decir que la experiencia de fotografía de retrato de este teléfono móvil es bastante excelente en teléfonos móviles con pantalla plegable, especialmente la adición de teleobjetivos brinda opciones más diversificadas para la experiencia de disparo del usuario.