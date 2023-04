La Confederación Española de Policía prensenta a Marta Fernández Tapias el proyecto policial para la creación en Vigo de la primera comisaría multidisciplinar de área metropolitana

El Comité Regional de la Confederación Española de Policía en Galicia se ha reunido hoy en Vigo con Marta Fernández Tapias, candidata del Partido Popular a la alcaldía de Vigo. Una reunión en la que dieron a conocer la situación real y anómala por la cual atraviesa la ciudad de Vigo en materia de seguridad y donde se están dando circunstancias que necesitan de cambios urgentes.

Se está viviendo en aumento de la delincuencia sin precedentes en Galicia, y Vigo encabeza la estadista que muchos de los parámetros delincuenciales. Y es que la realidad ha superado con creces la capacidad policial operativa de la ciudad en la actualidad, y es que donde hace años había en cada turno 10 coches patrulla en las calles para prevenir la delincuencia, ahora sólo hay cuatro, y con suerte.

Si estos hechos pasan en las grandes ciudades de esta comunidad como Vigo y Coruña, se pueden imaginar lo que pasan en las pequeñas ciudades como Redondela, ciudad que depende de la Comisaría de Vigo y desde la cual hay que aportar los funcionarios policiales necesarios para atender su demanda delincuencial, y al carecer esta población de catálogo policial, se le restan estos funcionarios a la ciudad de Vigo.

Vigo no sólo es la ciudad más grande de Galicia, es el motor industrial de la Comunidad, y ante esta situación, por esta ciudad y su área de influencia, circulan bandas organizadas y delincuentes que hacen en ella un objetivo prioritario para echar sus redes.

Y es que la falta de medios humanos y materiales es más que evidente en la Comisaría de Vigo-Redondela, una dependencia policial que cuenta en la actualidad con 200 funcionarios policiales menos que A Coruña, “una diferencia abismal si consideramos que la ciudad herculina también tiene de déficit de personal policial para atender a la demanda actual de su ciudad”, lo que hace todavía más destacable la precaria situación por la que atraviesa la ciudad de Vigo en materia de seguridad.

Unos medios humanos que se ven afectados todavía más por falta de personal de la Administración General, encontrándose docenas de policías realizando labores administrativas, cuando deberían estar realizando labores policiales.

“Nos encontramos ante un déficit real actual de al menos un 20% de agentes para cubrir las necesidades actuales en las unidades policiales que existen en la ciudad y que representan con su trabajo el mayor porcentaje del conjunto de la actividad policial de Galicia”.

“Vigo su área ha sido tratada durante años como una plantilla policial de segunda para una ciudad de primera, y eso tiene que solucionarse, o nunca se han preguntado por qué en la principal ciudad de la comunidad gallega no existen perros policías, brigada móvil en el transporte público, unidad policial de subsuelo, caja pagadora, y un largo etc. que no hace más que evidenciar su realidad”, remarcan a la vez que indican “y lo más sangrante todavía, cómo policialmente Vigo puede depender de Pontevedra, una plantilla policial que es una quinta parte de la de Vigo-Redondela y cuya ciudad es una quinta parte de la de Vigo”.

Y es que Galicia cuenta en la actualidad con una modelo y distribución policial arcaica que no se ajusta a la realidad actual y que debe actualizarse sin demora por el bien de la sociedad gallega y de la Galicia vaciada.

La droga alimenta el 90% del resto de los delitos violentos que se cometen en la sociedad actual, y sólo hay que darse un pequeño paseo por la ciudad de Vigo para percatarse de la vuelta de esta lacra a las calles, una vuelta que en la ciudad olívica se ve más que en ninguna otra ciudad gallega, y eso se debe a su origen obrero y que por ello en la actualidad sufre más la crisis económica actual, por lo que demanda de más soluciones policiales que ninguna otra plantilla policial.

Mientras en comunidades autónomas uniprovinciales cuentan con una unidad de guías caninos completa para hacer frente al narcotráfico, en Galicia hay una incompleta, y si miramos a otras comunidades como Madrid, Valencia o Andalucía que cuentan con más de una unidad de guías caninos la comparación es más sangrante, y es que Galicia fue y es la entrada a España de la droga y ante eso hay que poner soluciones realistas.

“Desde la Confederación Española de Policía llevamos años un cambio de modelo policial para Vigo y Redondela, basado en la creación de la primera Comisaría multidisciplinar de área metropolitana que dé servicio a la ciudad y su área de influencia”. Y es que Vigo a nivel delincuencial no es sólo el objetivo de los delincuentes, sino que también de las víctimas de las poblaciones de su entorno que no son competencia policial de la ciudad por demarcación policial y se encuentran ante la realidad de cuarteles de la Guardia Civil cerrados por falta de personal cuando demandan interponer una simple denuncia.

Por todo ello desde la Confederación Española de Policía queremos aportar nuestro granito de arena y proponer lo que consideramos la solución, enfocada en la creación de la primera Comisaría multidisciplinar de área metropolitana que dé servicio al Área Metropolitana de Vigo.

¿Cómo hacerlo?

Los principios son difíciles, pero somos conscientes de que Vigo tiene que tener una estructura policial pareja a la de A Coruña teniendo en cuenta su posición geográfica en el mapa gallego, siendo la entrada en nuestra comunidad del sector turístico mayoritario, el portugués, remarcan desde la CEP.

Una estructura policial que ya no dependa de Pontevedra, y que esté dotada de más medios y unidades policiales como son:

Una tercera comisaría de distrito en Redondela, lo que significaría el aumento directo de agentes en la ciudad de Vigo al no tener que retraer de su plantilla policial personal para atender las necesidades de esta ciudad.

La ampliación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Vigo, para dar respuesta a la violencia creciente en las calles y los puntos negros delincuenciales.

Una Brigada Móvil que preste servicio y garantice la seguridad en los crecientes medios de transporte público del área, como son el AVE, estación de autobuses, aeropuerto….

La creación de una unidad de guías caninos en Vigo que de servicio al sur de Galicia y que pueda ayudar a quitar la droga de nuestras calles y colabore con las unidades de investigación.

Una unidad de habilitación propia, es inconcebible que Vigo dependa económicamente de Pontevedra para gestionarse.

Una unidad de fronteras.

Esto sería a juicio de la Confederación Española de Policía el principio de la solución para Vigo, poniendo en Vigo los servicios policiales que se merece.