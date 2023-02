La Confederación Española de Policía reclamará al Gobierno acabar con la discriminación que sufre Galicia en materia de seguridad

Ante las últimas y malas noticias recibidas por los agentes gallegos, donde no se prevé reemplazo de agentes en las mermadas comisarías de la Policía Nacional en Galicia, la Confederación Española de Policía -CEP- a anunciado que acudirá a todas instancias posibles para primero, denunciar lo que es una barbaridad, “dejar a las ciudades gallegas sin los agentes que necesitan para garantizar su seguridad ante la subida de la criminalidad” y segundo, dejar patente que las plazas en el nuevo concurso de traslado anunciadas no sólo discrimina a Galicia, deja una vez más a esta Comunidad y a los gallegos relegados a ser siempre los más maltratados por la Administración que dirige desde Madrid el Gobierno de Pedro Sánchez.

Remarcan desde el sindicato CEP que “mientras aumentaron en estos últimos años el catálogo de puestos de trabajo de los policías nacionales, en Galicia no tocaron ni una sola coma para adecuarlo a la realidad delincuencial actual”, “ahora dirán que está casi al 100%, normal, si no lo han tocado” recalcan, “han hecho lo que acostumbran a hacer, dejar a Galicia y a los gallegos siempre en el vagón de cola”, incide el Secretario Regional de este sindicato en Galicia, Don Agustín Vigo.

Y es que este “cabreo” tiene fácil explicación, “los número hablan por si solos”, y es que el Gobierno Central en una provisión de traslados ha hecho llegar un borrador donde sólo prevé el traslado para Galicia de 26 policías nacionales de la escala básica, “una cifra irrisoria si se tienen en cuenta los agentes que se han jubilado y los que lo van a hacer en las próximas fechas”, remarcan, y añaden que “el Gobierno del PSOE de Sánchez se olvida de la Comunidad gallega, que cuenta con las plantillas policiales más desfasadas y envejecidas de España, ya que al contrario que el resto del país, los catálogos de puestos de trabajo no han sido actualizados, y mientras han aumentado plazas en el resto de las comunidades autónomas. Y “con decisiones como esta, la Dirección General de la Policía ha cerrado, un año más, la puerta en la cara a cientos de policías nacionales que llevan más de 15 años para volver a su tierra”.

Desde este sindicato policial remarcan que acudirán a todas las instancias posibles donde les quieran recibir en Madrid “puesto que acudir al Delegado del Gobierno en Galicia es perder el tiempo, aparentemente no han hecho nada, ni él ni los Subdelegados que están en cada provincia gallega, para mantener la seguridad en Galicia en unas cifras tolerables”, contestando otro tanto de lo mismo al ser preguntados por la labor del Jefe Superior de la Policía Nacional en esta Comunidad, “que o no sabe, no quiere o no le dejan defender en Madrid la necesidad de policías para Galicia, necesitamos jefes que peleen por esta tierra sin condicionamientos”.

Ya el año 2022 había sido, a juicio de la CEP, el peor de la historia en la reposición de agentes, con sólo 124 policías de la escala básica, pues el de 2023 le ha superado con creces, con 26 policías.

Y es que Galicia ha sido la Comunidad más perjudicada, una vez más, en el concurso de traslado de agentes:

Comunidades más agraviadas:

2022 2023 GALICIA 124 26 NAVARRA 30 7 ASTURIAS 64 15 CASTILLA Y LEON 77 23 CASTILLA LA MANCHA 70 31

Comunidades más agraciadas:

2022 2023 BALEARES 85 173 MADRID 711 877 CATALUÑA 144 196

Se ha demostrado una vez más el desinterés del Gobierno actual por Galicia, su gente y sus plantillas policiales. Mientras la delincuencia crece, la criminalidad se hace más violenta y se recrudece se hacen oídos sordos a las reclamaciones sindicales que llevaban años denunciando una situación crítica y avisando de que la consecuencia iba a ser que “los delincuentes se iban a encontrar las puertas abiertas para actuar”, y es que “donde antes salían diez coches patrulla, ahora salen cuatro, y donde salían dos, ahora hacen encaje de bolillos para intentar sacar uno, como ocurre en las pequeñas plantillas policiales, de ahí que desde la Confederación Española de Policía –CEP- se solicite al Gobierno que rectifique, que aumente estas plazas ante la realidad actual, y que nombre representantes en las cuatro comunidades que le den traslado de la situación real actual de esta comunidad, ya que ni Delegado del Gobierno ni Subdelegados lo hacen.

Y el ejemplo más evidente si se hace la comparación del agravio causado si se hace una comparación con la población censada y los policías previstos a enviar es el siguiente:

LOCALIDAD HABITANTES CENSADOS NUEVOS POLICIAS PREVISTOS ALICANTE 330.000 32 ELCHE 230.000 30 VALENCIA 800.000 80 ONTIYENT 36.000 8 ALCOY 57.000 7 PATERNA 70.000 5 SAGUNTO 65.000 5 MÁLAGA 550.000 80 MARBELLA 150.000 12 MOTRIL 57.000 7 TORREMOLINOS 68.000 7 ALGECIRAS 122.000 70 JEREZ 220.000 12 LA LINEA 63.000 58 CÓRDOBA 300.000 10 HUELVA 140.000 7 CARTAGENA 220.000 11 VITORIA (con Ertzaintza) 250.000 20 SANTANDER 170.000 13 MÉRIDA 60.000 8 BADAJOZ 150.000 10 TUDELA 35.000 4 TARRAGONA (Con Mossos) 134.000 20 GIRONA (Con Mossos) 100.000 12 PUERTOLLANO 45.000 9 GALICIA VIGO 300.000 1 A CORUÑA 280.000 10 FERROL-NARÓN 130.000 1 LUGO 100.000 1 PONTEVEDRA 100.000 1 OURENSE 105.000 1 SANTIAGO DE COMPOSTELA 100.000 5

Desde la Confederación Española de Policía animan a hacer autocrítica y solicitan explicaciones ante algo que no sólo es evidente, es que “clama al cielo” de que desde donde se gobierna se están olvidando de Galicia y de sus problemas de seguridad.