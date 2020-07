La Delegación Contra la Violencia de Género y la ONCE se unen para difundir 5,5 millones de cupones en el Día Internacional Contra la Trata

Patricia Sanz Cameo, vicepresidenta de Igualdad Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión Digital de la ONCE, ha entregado a Victoria Rosell, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, una lámina enmarcada de este cupón, que incluye la frase “Ninguna mujer desprotegida”.

La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual. Todos los países están afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. Los traficantes todavía siguen amenazando principalmente a mujeres y niñas.

La mayoría de las víctimas con fines de explotación sexual y el 35% de las víctimas con fines de trabajo forzoso son mujeres. Los conflictos agravan todavía más el problema, ya que los grupos armados sobreexplotan a los civiles y los traficantes aprovechan esta situación.

En 2010, la Asamblea General de la ONU, adoptó un Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas, urgiendo a los Gobiernos de todo el mundo a derrotar esta lacra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde la web de la ONCE, y en establecimientos colaboradores autorizados.