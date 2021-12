La EGAP refuerza el plan de formación para 2022 con la incorporación de 124 novedades respecto al año anterior

El conselleiro de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos, presidió esta mañana el Consejo Rector de la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP). En esta reunión, la directora del centro, Sonia Rodríguez-Campos, informó de las actividades del 2021 y presentó el programa formativo previsto para el próximo año.

Así, el Plan de formación para el 2022 implicará la convocatoria de 674 actividades formativas y 34.419 plazas dirigidas en exclusiva al personal empleado público de Galicia, lo que supondrá aumentar un 9,6% el número de cursos y un 9,4% el número de plazas con respecto al año anterior. Del mismo modo, la directora de la EGAP también anunció la incorporación de 124 novedades formativas, con un incremento y diversificación de la oferta.

Durante la presentación, Sonia Rodríguez-Campos subrayó que en 2022 está previsto un completo programa formativo, que incluye contenidos estratégicos y de máxima actualidad en la búsqueda de la mejora de las competencias de los empleados y empleadas públicos y, por lo tanto, de la modernización de las administraciones públicas de Galicia.

Las líneas estratégicas del Plan de formación van encaminadas a abordar las principales novedades legislativas de interés en el ámbito del sector público con el propósito de garantizar la actualización permanente de los conocimientos por parte del personal empleado público. También se presta especial atención a la incorporación de contenidos innovadores y estratégicos para el conjunto de la función pública de Galicia como son, entre otros, la Administración digital, la integridad institucional o la mejora de los servicios públicos.

Esta oferta formativa pretende, asimismo, contribuir a la mejora de las habilidades personales requeridas en el actual contexto social, garantizar el carácter práctico de las actividades formativas y prestar especial atención a la aplicabilidad de los conocimientos en materias esenciales como la contratación pública, procedimiento administrativo, personal, subvenciones, etc.

La directora del organismo resaltó el compromiso de la EGAP con la formación en materia de igualdad y prevención y lucha contra la violencia de género con una amplia oferta con cerca de 2.200 plazas formativas, en la que se abordarán distintas vertientes: esteorotipos de género, conciliación, lenguaje no sexista, prevención de la violencia de género entre distintos colectivos, etc. Además, está prevista la inclusión de nuevos títulos relacionados con esta materia como “Comunicación inclusiva”, “Empoderamento femenino y crecimiento personal”, “Diversidad afectivo-sexual” o “Identidades de género”.

Otros de los contenidos formativos a los que se les concedió la máxima prioridad son aquellos enmarcados en el área de formación de la Unión Europea, con la incorporación de nuevos contenidos relacionados con la acción exterior de las administraciones públicas gallegas, el Derecho sancionador europeo o el Derecho europeo concurrente en el ámbito del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. En esta misma línea, subrayó la importancia y la prioridad de los contenidos relativos a la gestión de los fondos europeos y la formación acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en materias como las buenas prácticas ambientales en las administraciones públicas y la Agenda 2030, entre otras.

Este programa se completa con una formación variada y diversificada en idiomas –con más de 2.000 plazas y 51 cursos de lengua de signos, francés, alemana, portugués, inglés y, como novedad, italiano-, en ofimática -con el conjunto de actividades que dan derecho a la certificación gallega de competencias digitales- y con una oferta completa en materias transversales y específicas esenciales para mejorar el trabajo diario del personal al servicio de las administraciones públicas.

Por otra parte, en lo que respecta a las modalidades formativas, el plan continúa a reforzar la apuesta de la EGAP por el empleo de diferentes entornos de aprendizaje y las metodologías de enseñanza basadas en el uso de medios telemáticos (teleformación, telepresencia y autoformación), sin descuidar la docencia personal, lo cual constituye una línea estratégica de actuación, que se vio reforzada además ante las circunstancias derivadas de la pandemia provocadas por la COVID-19. El Plan de formación para el año 2022 recoge un programa de autoformación más amplio y accesible a todos los colectivos de empleados y empleados públicos, en el que se ofertarán 11.000 plazas y 110 cursos, frente las 9.400 plazas y 94 cursos del año anterior.

Cursos superiores, monográficos, jornadas y webinarios

Además, Sonia Rodríguez-Campos hizo referencia a los cursos superiores, monográficos, jornadas y webinarios previstos para el próximo año. La EGAP continuará con la convocatoria mensual de la formación práctica digital E-martes e impartirá los cursos superiores de Administración electrónica; de las leyes 39 y 40/2015 del Procedimiento Administrativo Común y del Régimen Jurídico del Sector Público; ciberseguridad; urbanismo; inspección ambiental de Galicia y protección de los datos personales.

También, la Escuela ha previsto organizar un programa formativo específico para el personal directivo y predirectivo con la finalidad de que pueda desarrollar las competencias que se necesitan en la situación actual e impulsar la mejora continua de las administraciones públicas y su adaptación permanente a las necesidades del contexto en el que actúan. Este programa constará de diversos módulos sobre dirección y gestión pública, actividad y procedimiento administrativo, organización y funcionamiento de las administraciones públicas y habilidades profesionales de desarrollo de competencias.

Instituto de Economía Pública de Galicia (IEP)

Finalmente, se informó de las actividades que se harán a través del Instituto de Economía Pública de Galicia (IEP) durante el 2022, organismo creado con el objetivo de formar e investigar en aspectos económicos nucleares del sector público. Así, abordará, a través de su plan formativo, títulos relacionados con la gestión financiera, presupuestaria, tributaria y contable, gasto público y su control y auditoría, y contratación pública y sus procedimientos.

En 2022 se iniciará la formación continua en el marco del IEP incluyendo contenidos novedosos y especializados en materias como la auditoría operativa, indicadores presupuestarios, gestión de fondos europeos, evaluación del gasto público e integridad en la contratación.

La planificación de las actividades del Instituto tendrá en cuenta en todo momento los nuevos retos y las exigencias que se les presentan a las administraciones y que derivan, entre otras cuestiones, de la política económica vigente, de la evolución de los conceptos de gobernanza y rendición de cuentas, del sistema de financiación autonómica y captación de fondos de la Unión Europea.