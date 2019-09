La empresa viguesa Delikia lanza un concurso para seleccionar “El sándwich más bueno del mundo”

Compartir en:









El operador de vending Delikia lanza el concurso “El sándwich más bueno del mundo” con el objetivo de identificar el emparedado más sabroso elaborado por estudiantes de los dos últimos cursos de hostelería de toda España y recién titulados. Un jurado profesional, liderado por el chef Pepe Rodríguez, valorará la originalidad de la elaboración, la capacidad de poder trasladar la receta a un proceso estandarizado, la presentación del sándwich, la facilidad del manipulado durante la elaboración y el mantenimiento de las condiciones organolépticas con el paso del tiempo.

Habrá premios económicos para los tres mejores sándwiches valorados en 15.000, 5.000 y 3.000 euros, respectivamente. Además, el primer premio podrá realizar prácticas en las instalaciones de

Delikia en Madrid.

Los 10 finalistas tendrán que realizar una demostración de sus propuestas en una gala final que tendrá lugar en el mes de noviembre. Los estudiantes de hostelería y recién titulados interesados

tendrán que enviar sus propuestas a través del microsite: elsandwichmasbuenodelmundo.delikia.es especificando los ingredientes, el paso a paso y una imagen del resultado final. También se podrán enviar vídeos con la explicación de la receta.

El concurso fue presentado esta mañana en un evento en el que estuvieron presentes representantes de la compañía y el propio chef Pepe Rodríguez. Durante el acto, Marcos Rodríguez, responsable de calidad de Delikia, señaló que “con esta iniciativa apostamos por poner en valor la calidad de nuestros productos y contribuir a que la gente joven que se está formando en

el sector de la hostelería encuentre una salida profesional. Además, queremos aportar nuestro granito de arena a la labor que realiza la Fundación Tierra de hombres”.

Por su parte, Pepe Rodríguez ha recordado que “cuando era niño, mi madre hacía un sándwich con el pollo que había sobrado del cocido al que le añadía mostaza, mahonesa, lechuga y tomate y que tostaba en una sandwichera y aquello me parecía lo más emocionante del mundo”. El chef concluyó su intervención indicando que “cuando en Delikia me enseñaron el trabajo que

realizaban me sorprendió la creatividad, la calidad y la minuciosidad de los procesos de elaboración”.

El chef Pepe Rodríguez, presidente del Jurado

El chef Pepe Rodríguez, del restaurante El Bohío con una estrella Michelin y conocido por ser parte del jurado de la edición española de MasterChef, apadrina la iniciativa y se convierte en el

presidente del jurado que seleccionará en una gala final los tres sándwiches “más buenos del mundo”.

10% de la venta del sándwich irá destinado a una ONG

La iniciativa es también solidaria y así se refleja en el título del concurso ya que el 10% del dinero recaudado con la venta del sándwich, en las más de 10.000 máquinas de vending que Delikia tiene

repartidas por todo el territorio nacional, será destinado a la ONG “Fundación Tierra de hombres” que tiene como objetivo promover el desarrollo de la infancia.

Fundación Tierra de hombres

Tierra de hombres es una Fundación sin ánimo de lucro, fundada en España en 1994, que forma parte del Movimiento Internacional Tierra de hombres, creado en Lausanne, Suiza en 1960.

Pertenece a la Federación Internacional Tierra de hombres (FITDH), la segunda agrupación mundial de ONG de ayuda a la infancia, Organismo consultivo del Consejo Económico y Social de

Naciones Unidas, de UNICEF y del Consejo de Europa, con sede en Ginebra y Bruselas.

El objetivo de la ONG es promover el desarrollo de la infancia más desfavorecida defendiendo sus derechos, sin discriminación de orden político, racial, confesional y de sexo, siguiendo los

principios expresados en la Convención sobre los Derechos del niño, niña y adolescente de las Naciones Unidas de 1989 y la Carta Fundacional del Movimiento.

Entres sus proyectos se encuentran el de organizar el traslado a Europa (Suiza, España) de menores con patologías graves pero curables, pertenecientes a familias de escasos recursos. Las

patologías que padecen estos niños y niñas procedentes del continente africano, donde la tasa de mortalidad infantil es muy elevada, no pueden tratarse en sus países de origen al carecer de las

infraestructuras sanitarias y los equipos médicos necesarios para su curación.

Así nace en España en el año 1995 el programa Viaje hacia la Vida-VhV, con el objetivo de curar en nuestro país a estos niños y niñas de las diferentes y graves patologías que padecen: cardiopatías, maxilofacial, traumatología, urología, colorectal y quemados. Todo esto es posible, gracias a la colaboración entre Tierra de hombres y Hospitales de la Sanidad Pública y Privada de

España, que ponen al servicio de los pequeños beneficiarios sus instalaciones, sus equipos médicos y el personal sanitario necesario para llevar a cabo estas intervenciones.