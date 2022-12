La estadística del Gobierno y la subida de la delincuencia le da la razón a la Confederación Española de Policía

La Secretaría de Estado de Seguridad ha publicado los datos estadísticos del balance de criminalidad del tercer trimestre, unos datos que asustan hasta a los propios policías nacionales, que pese a su esfuerzo no dan contenido unas cifras que día a día baten records y que muestran la grave crisis delincuencial que atraviesa España.

Los “delitos de calle”, peleas, riñas tumultuarias con lesiones han aumentado un 33,10%, concretamente 20.076 delitos en los nueve primeros meses de 2022. El balance de las violaciones que han aumentado un 38% en 2022 en comparación con 2019 y un 21% en relación con el año anterior. Los agentes nunca han visto en las últimas décadas tanta droga en la calle, un hecho que confirman las estadísticas. Y la cibercriminalidad como las estafas informáticas o ciberdelitos han aumentado un 89,3%, y es que de 114.946 delitos denunciados en los tres primeros trimestres de 2019 se ha pasado a 217.571 en el mismo periodo de 2022.

El ejemplo de Galicia

Son las estadísticas y los números del Gobierno los que dan la razón a la Confederación Española de Policía –CEP– en esta comunidad, quien en Galicia lleva años denunciando la falta de efectivos policiales y unidades para poder hacer frente a la delincuencia. Y es que mientras otros intentan maquillar cifras y esconder la realidad en esta comunidad, este sindicato policial no cesa en su empeño de dar a conocer las cifras y situación real en la que viven sus conciudadanos.

Una comunidad donde las infracciones penales, como marcan las cifras de la Secretaría de Estado e Interior han aumentado un 17,5% en los nueve primeros meses de 2022 con respecto a los mismos meses de 2021, siendo las riñas tumultuarias, con un aumento del 41,6%, los robos con violencia e intimidación, con un aumento del 21,1%, robos con fuerza en domicilios y establecimientos, un 12,4%, los hurtos, con un 36,5% y la sustracción de vehículos con un 52,7% los que aumentan de manera escandalosa.

Y dentro de Galicia, la provincia de Pontevedra se lleva el triste galardón de ser en la que más aumenta la delincuencia en Galicia, concretamente y con comparando con las mismas fechas del año pasado, las infracciones penales han aumentado en esta provincia un 20,4%, siendo nuevamente las riñas y lesiones con un 32,9%, los robos con violencia e intimidación, un 40%, robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, con un 33%, hurtos, un 50,2% y sustracciones de vehículos 54,1% los delitos que más suben.

Unos delitos en aumento para los que la Confederación Española de Policía solicitaba nuevas unidades, como es el caso de una Unidad de Prevención y Reacción en Pontevedra para dar servicio a esta ciudad y limítrofes como Marín. Pontevedra, una ciudad donde las infracciones penales aumentaron un 16,3%, siendo los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, con un aumento del 15%, los robos con violencia e intimidación, un 27,3%, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, con un aumento del 26,4%, y los hurtos, con un 62,2%, los delitos que más han aumentado.

Vigo y Redondela, las ciudades donde más aumenta la delincuencia, con un 29,2% y 28,9% respectivamente. Y es que Vigo, como motor económico de Galicia se ha convertido en el objetivo prioritario de los delincuentes. Unas cifras que asustan y que necesitan una solución urgente para hacer frente a las riñas, peleas y lesiones en la vía pública, que han sufrido un aumento del 64,7%, o los robos con violencia e intimidación, con una subida del 39,8%, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, con un aumento del 14,6%, hurtos con un 58,3% y sustracciones de vehículos 51,1%, son cifras en aumento continuo a los que hay que poner solución.

Redondela se encuentra en la misma situación que Vigo, con unas necesidades policiales sin precedentes, como atestigua el aumento de los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, con una subida del 172,7%, siendo los robos en domicilios con un aumento del 266,7% el aumento más escandaloso que se aprecia en las estadísticas facilitadas por el Gobierno.

Una situación para la que la Confederación Española de Policía ha propuesto soluciones, como es el aumento de la Unidad de Prevención y Reacción en Vigo, la creación de nuevas unidades de investigación y de seguridad ciudadana como Guías Caninos y Brigada Móvil, y una comisaría de distrito en Redondela, para dotar de una vez por todas de una comisaría policial real a esta localidad.

Vilagarcía de Arousa es otra muestra más, una ciudad donde en los primeros nueves meses del año 2022 y con respecto a los mismos de 2021 han aumentado las agresiones sexuales, los robos con violencia e intimidación, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, los hurtos y la sustracción de vehículos. Y es que la Policía Nacional en Vilagarcía es como Wally, te dicen que está, pero nadie la ve, y no será la primera ni la última vez que la Guardia Civil tendrá que socorrer o hacer servicios de seguridad ciudadana en esta localidad por la falta de efectivos policiales.

Esta es la realidad de delincuencial, una realidad para la que la Confederación Española de Policía quiso y quiere aportar soluciones, que no sólo pasan por un aumento de las plantillas policiales, si no también adecuarlas al siglo en el que vivimos y a las nuevas tipologías delincuenciales, donde la droga, ciberdelincuencia y bandas organizadas ahogan a los ciudadanos. Si bien los representantes del Gobierno a fecha de hoy no los han querido escuchar, como es el caso de la Subdelegada del Gobierno en Pontevedra, la cual no ha querido recibir a este sindicato policial y con las estadísticas de su propio Gobierno acaba de recibir un baño de realidad.