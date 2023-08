La estrella del pop Natalia Lacunza y el artista francés Ben L´oncle Soul cierran esta semana los conciertos de Atardecer no Gaiás

Esta semana la Cidade da Cultura cierra por todo o alto el ciclo de conciertos Atardecer en no Gaiás, impulsado por la Xunta de Galicia, con las actuaciones del francés Ben L’Oncle Soul y de la estrella del pop Natalia Lacunza. El soulman presenta el miércoles 30 su disco más espiritual e íntimo, en el que combina el encanto del R&B vanguardista y las raíces de la música soul. Por su parte, el esperado concierto de Natalia Lacunza —que tuvo que retrasar su cita compostelana hasta este jueves 31 de agosto— promete volver a llenar la Plaza Central de público para disfrutar de la última cita musical del verano en el Gaiás.

Ambas actuaciones serán a las 21,00 horas, con acceso es libre y gratuitamente hasta completar la capacidad del recinto. Habrá un servicio especial de bus urbano con la línea C11 al finalizar los conciertos, con salida a las 22,45 horas de la Cidade da Cultura.

Con trece años de carrera a cuestas y seis discos publicados, Ben L´Oncle Soul es una de las grandes voces de la música soul actual. Nacido en Tours, el músico y compositor saltó a la fama con un álbum en el que reinterpretaba éxitos de los años 90 y los 2000 como Barbie Girl de Aqua o Seven Nation Army de los White Stripes con la sonoridad propia de los años 60 y el inconfundible estilo del sello Motown.

El francés disfrutó de un comienzo fulgurante que le valió reconocimiento internacional y sentó unas bases firmes para ser hoy libre de seguir su propio camino con el álbum Is it you?, publicado de manera independiente y guiado por un estilo vocal más tranquilo y personal que nunca.

La esperada cita con Natalia Lacunza

El jueves 31 de agosto será Natalia Lacunza quien ponga el colofón al ciclo de conciertos de Atardecer no Gaiás. La artista navarra está protagonizando este verano una intensa gira por España que finalmente recalará también en la Cidade da Cultura.

Desde su paso por el concurso de talentos Operación Triunfo en 2018, Natalia Lacunza no paró hasta conseguir hacer de la música su modo de vida y de expresar todo un universo íntimo de aprendizajes, victorias y derrotas que suenan la pop bailable, desgarrado y dulce. Este año se espera un nuevo EP de la cantante, después de que con su primero gran álbum, Tiene que ser para mí (2022), cerrara una etapa y afirmara la voluntad de vivir de manera honesta, valorando el esfuerzo y el amor como recompensas incluso cuando vienen acompañados de procesos dolorosos.

Atardecer no Gaiás programó este año un total de 18 citas musicales que reunieron el talento más nuevo con artistas consolidados del panorama gallego, español e internacional. Por el escenario de la Cidade da Cultura pasaron este año los raperos Juancho Marqués y Bejo, los ritmos punk roqueros de Biznaga y Parquesvr, el jazz de Jéssica Pendiente y un amplio abanico de propuestas innovadoras que fusionan tradición y modernidad como Júlia Colom, Lontreira, Mora o San Salvador, entre otras.

Cerca de 10.000 personas se acercaron a la Cidade da Cultura en julio y agosto para disfrutar, de manera gratuita, de estos conciertos, que contaron con el apoyo de Cervezas Alhambra y del programa Xuventude CREA de la Xunta de Galicia.