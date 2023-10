La Filmoteca de Galicia le dedica un ciclo al cineasta experimental Jon Jost con motivo del estreno mundial del film “Casa do silencio”, rodado de Galicia

A Coruña, 31 de octubre de 2023.- La Filmoteca de Galicia será en noviembre el escenario del estreno mundial de Casa do silencio, producción de aCentral Folque, filmada en Galicia por el cineasta experimental Jon Jost. Con tal motivo, el director estadounidense será objeto de una retrospectiva dentro de la cartelera de noviembre de la cinemateca de la Xunta, que inicia también un ciclo sobre el realizador portugués Pedro Costa e incorpora el nuevo apartado Las filmotecas presentan… a sus secciones habituales.

Jon Jost estará en A Coruña el día 24 para el primer pase público de su nuevo trabajo a las 20,30 h., con motivo del que a las 18,00 h. de esa misma tarde también ofrecerá una master class de acceso gratuito. En la víspera de este estreno arrancará, además, una antología que ofrecerá hasta el 2 de diciembre otras seis películas suyas, entre ellas algunos de sus títulos más conocidos como All the Vermeers in NewYork , que será igualmente presentada por su director el día 23, Last Chants for a Slow Dance el día 30 o Coming to Terms, ya en diciembre.

Presentación y coloquio con Pedro Costa

Además, hoy mismo a las 19,00 h. la Filmoteca de Galicia recibe en su Sala José Sellier el director portugués Pedro Costa con motivo de la primera proyección del ciclo que se le dedicará hasta marzo con dos películas mensuales, una de su propia filmografía y la otra elegida por él mismo como parte de una carta blanca que se le propuso. Costa presentará y participará en un coloquio alrededor de Vitalina Varela, film de 2019 sobre una mujer de Cabo Verde que llega a Lisboa tres días después de celebrar el funeral de su marido.

El 3 de noviembre podrá verse la segunda sesión de este filme, maestros que los días 2 y 4 la cinemateca proyectará Diario de una casa rural, película de Robert Bresson seleccionada por Costa para este ciclo. Ya en diciembre, será el turno de La sangre, su ópera prima, y Stars in My Crown, de Jacques Tourneur. En los meses siguientes, además de otras cintas del realizador portugués, este especial ofrecerá largometrajes de Jean-Marie Straub y Danièle Huillet, Mikio Naruse, Frank Borzage y cortas de Víctor Erice y Jean-Luc Godard.

Otra de las novedades de la cartelera de noviembre en la cinemateca gallega es la incorporación a sus sección habituales del nuevo apartado Las filmotecas presentan…, que nace con el fin de ofrecerle al público las más recientes restauraciones desarrolladas por este tipo de centros en España y Portugal. Sus dos primeras propuestas son El jefe político, una película de 1925 restaurada por la Filmoteca Española, que será presentada por el historiador Daniel Sánchez Sala el día 23, y El filandón (1985), a partir del trabajo realizado por la Filmoteca de Castillay León, que podrá verse en A Coruña el día 30.

Cierre del especial Douglas Sirk

Además, en noviembre concluirá el ciclo dedicado a Douglas Sirk con sus cinco últimos títulos, entre los que se encuentran grandes éxitos de su carrera como Tiempo de amar, tiempo de morir (días 7 y 8), Escrito sobre el viento (días 11 y 14) o Imitación a la vida (días 15 y 16).

En cuanto a las secciones habituales, Fuera de serie presenta Retratos fantasma, de Kleber Mendonça, los días 7 y 8; Passages, de Ira Sachs, los días 9 y 10, u Orlando, mi biografía política, de Paul B. Preciado, los días 28 y 29. En esta nueva cartelera mensual figuran, asimismo, un Desencadres dedicado a Alberte Pagán el día 19 y las nuevas entregas de Off Galicia y Filmoteca Júnior.