La Fiscalía Provincial de Pontevedra abre investigación penal sobre las obras del túnel de Elduayen

La Fiscalía Provincial de Pontevedra acaba de abrir expediente por el que se inician diligencias de investigación penal sobre las obras del túnel de Elduayen. Tras la apertura de estas diligencias, se pasa el expediente a la Fiscalía del Área de Vigo para que continúe la investigación.

Estas investigaciones tienen su origen en la denuncia hecha por la Asociación Profesional de Conservadores-Restauradores de España (ACRE)el día 28 de febrero por la presunta ilegalidad de las obras del túnel y las consecuencias negativas que va a tener para el patrimonio culturalvigués. La Asociación presenta esta denuncia dentro de su ámbito de actividad de defensa y promoción del patrimonio cultural.

Como sabéis, Vigo Histórico ha denunciado la ilegalidad de esta obra yel impacto negativo que va a tener para los vigueses y su patrimonio. Espor ello que apoyamos la iniciativa de ACRE e invitamos a los vigueses a participar en las movilizaciones que convocaremos próximamente.

A Fiscalía Provincial de Pontevedra ven de abrir expediente polo que se inician as dilixencias de investigación penal sobre as obras do túnel de Elduayen. Trala apertura destas dilixencias, pásase o expediente Fiscalía de Área de Vigo para que continúe a investigación.

Estas investigacións penais teñen a súa orixe na denuncia feita pola Asociación Profesional de Conservadores-Restauradores de España (ACRE) odía 28 de febreiro pola presunta ilegalidade das obras do túnel e maisas consecuencias negativas que para o patrimonio cultural vigués vai ter esta obra. A Asociación presenta esta denuncia dentro do seu ámbito de actividade na defensa e promoción do patrimonio cultural.

Como sabedes, Vigo Histórico ven denunciando a ilegalidade deste obra e mais o negativo impacto que vai ter para os vigueses como para o seupatrimonio. E por eso que nos apoiamos a iniciativa de ACRE e invitamos aos vigueses a participar nas mobilizacións que convocaremos proximamente.

Reanudación de las obras

Durante el estado de alarma los trabajos se suspendieron porque, según ha explicado el alcalde en rueda de prensa, no se podía acceder a los edificios para colocar los ‘testigos’ que se instalan cuando se hace una obra de esta envergadura para comprobar posibles daños en los inmuebles.

Sin embargo, ha precisado Abel Caballero, las obras se reanudarán de inmediato una vez cumplimentado ese trámite. “Es una obra colosal, magnífica, como todas las que hacemos”, ha proclamado el regidor, quien ha vuelto a subrayar que “hay algunos que quieren que los buses den una vuelta de kilómetros para que todo Vigo sufra, mientras tres señoritos del Casco Vello están encantados de la vida con la peatonalización sin túnel”, en alusión a quienes se oponen al proyecto.

Con respecto a las diligencias de investigación penal abiertas por la Fiscalía tras la denuncia de ACRE, Caballero ha eludido pronunciarse porque, según ha apuntado, no está “informado” de dichas diligencias.

Denuncias

Algunos vecinos denuncian desperfectos en las fachadas de los edificios en las redes sociales con las siguientes fotografías.