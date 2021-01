La Guardia Civil detecta a un conductor con el carné retirado por pérdida de puntos, ITV caducada, saltándose las restricciones por cierre perimetral

El pasado viernes 15, una patrulla del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra, mientras realizaba un control de movilidad, en la A-55, término municipal de Porriño, dió el alto a un vehículo cuyo conductor vecino de Vigo y de 44 años, carecía de permiso de conducción al haber perdido los puntos asignados y no haber realizado el curso de recuperación, el vehículo tenía la ITV caducada. En el interior transportaba a su hijo de un año de edad.

Se procede a su investigación por un supuesto delito contra la seguridad vial, al carecer de permiso de conducción, tipificado en el artículo 384 del Código Penal, teniendo asociadas penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Las diligencias se remiten al Juzgado de Guardia de Porriño.

También se le denunció administrativamente por no tener la ITV en vigor, infracción grave que supone una sanción de 200 €, y denuncia por no justificar el desplazamiento de Vigo a Porriño, al no respetar las restricciones de movilidad por cierre perimetral.