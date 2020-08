La Guardia Civil investiga a un hombre por conducir un ciclomotor sin permiso y positivo en alcoholemia

Los hechos ocurrieron sobre las 04:30 horas del pasado viernes en Salceda de Caselas, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de Porriño detectó la presencia del conductor de un ciclomotor que circulaba de una forma anómala. El vehículo seguía una trayectoria errática y por este motivo decidieron darle el alto.

Una vez interceptado el vehículo, los componentes de la patrulla observaron en el conductor claros síntomas de influencia de bebidas alcohólicas. Por este motivo procedieron a realizar las oportunas pruebas de alcoholemia arrojando un resultado de 0,76mg/l y 0,74 mg/l en primera y segunda prueba respectivamente, cuando la tasa máxima permitida son 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

El conductor del vehículo, un vecino de As Neves, de 39 años de edad, carecía de permiso de conducción al no haberlo obtenido nunca y el ciclomotor en el que circulaba carecía de seguro y no se había sometido a la inspección técnica periódica.

Por estos hechos, se instruyen diligencias por supuestos delitos contra la seguridad vial; conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y conducción sin haber obtenido nunca permiso de

conducción. Las diligencias serán entregadas en el Juzgado de Guardia de O Porriño.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Pontevedra continúa efectuando una especial vigilancia sobre los motoristas, ya que son un colectivo especialmente vulnerable en caso de siniestro vial. La presencia de alcohol y/o drogas, los excesos de velocidad y la inexperiencia o exceso de confianza son factores concurrentes en gran parte de los accidentes en este tipo de vehículos.