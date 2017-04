LA HISTORIA DE AARON. Ahorcado a los 26. ¿Suicidio inducido?

135 COMPARTIDOS Facebook Twitter

“Aaron ha muerto. Nómadas de este loco mundo, hemos perdimos a un mentor, un viejo sabio. Hackers en busca de lo correcto, hemos perdido a uno de los nuestros. Cuidadores, escuchadores, padres todos, hemos perdido un hijo. Lloremos todos”.

Aaron Swartz se ahorcó en su apartamento neoyorquino en 2013, cuando sobre él pesaba una amenaza de cárcel de 35 a 50 años y una multa de más de cuatro millones de euros. Han existido asesinos famosos en EEUU que fueron sentenciados con menos pena: pero Aaron fue un chivo expiatorio elegido como ejemplo para intimidar al activismo político de los hacker organizados en contra de las grandes corporaciones y su control de la información.

La presión y el acoso federal, la amenaza inminente de vivir encerrado más años que los que había vivido, sin un ordenador, su gran pasión, así como la certeza de que la batalla legal arruinaría a sus padres, acabaron con sus ganas de continuar. Se quitó de en medio dejando consternada a la comunidad internauta.

De hecho él pudo, en determinado punto, declararse culpable de todos los cargos y haber cumplido únicamente seis meses de prisión y un año de reformatorio. Pero decidió seguir adelante con el proceso judicial sin aceptar el trato reafirmando sus actos, reivindicando la licitud de desobedecer leyes injustas; jugándose así el futuro y aceptando, con muy corta edad, las consecuencias de sus ideas políticas, que le acabaron costando la vida a los 26 años.

Nadie pagó por la muerte de Aaron y sus desproporcionadas penas, a pesar de que mucho antes, otros grandes genios informáticos se habían servido de lagunas legales de manera indemne para conseguir llegar a sus brillantes inventos: Steve Jobs y Bill Gates, que jamás fueron juzgados ni perseguidos. Sus ingeniosos atajos iniciales se consideraron chiquilladas que no merecían en ningún caso la atención del protocolo criminal: eran cosas de críos.

Aaron: Creo firmemente que no es suficiente vivir con el mundo tal cual está. Tomar lo que te dieron y hacer lo que los adultos te dijeron que hicieras. Lo que tus padres te dijeron. Lo que la sociedad te dice que hagas. Creo que siempre deberías cuestionar y tener una actitud científica en la que entiendas que todo lo que aprendas es provisional. Todo puede ser refutado. Lo mismo aplica a la sociedad. Hay cosas que pueden cambiar y hay cosas que están mal que deben cambiar. El primer paso para hacer la diferencia es creer que puedes lograrlo. Porque ya que lo haces avanzaste la mitad del camino para hacerlo. A veces te sientes sin poder alguno y muy pequeño, pero la realidad es distinta. La cosas se ven así porque nos han hecho creer que no tenemos poder.

Fue uno de los creadores de Reddit y cofundador del RSS (utilizado para compartir contenidos): era un genio brillante que decidió dedicarse a liberar información científica, literaria y judicial en la red para que quien no podía pagarla accediese a usarla también. Primero, dedicando la pequeña fortuna que ganó con Reddit para comprar él mismo las bases de datos de documentación de pago y crear una web que reciclaba ese contenido, que él liberaba para el uso de todos.

Después, de manera más osada, dio un paso más mediante la creación de scripts fantasma que descargaban sin descanso de manera pirata desde un armario del MET, todos los archivos directamente a su disco duro, con la intención de nuevamente liberarlos en la red.

A Aaron le obsesionaba que los documentos y la información universal pudiese ser utilizada por igual por todos los ciudadanos, y no entendía que debiesen depender de si podían tener acceso en una universidad de lujo que pagase estas bases de datos, cosa que por ejemplo, no sucedería en la India. Le parecía gravísimo que un estudiante o investigador no pudiese obtener informaciones que ya habían sido amortizadas mediante derechos de autor, y que estaban escaneadas y subidas a la red, porque eran ahora de poderosas corporaciones que cobraban una y otra vez por su utilización.

Posteriormente a su muerte, el joven investigador que descubrió una posible vacuna para el cáncer de páncreas basó su trabajo en documentos gratuitos del estilo de los que Aaron liberaba para el uso de cualquier mente curiosa que pudiese aprovecharlos, demostrando la utilidad de que esa información pudiese estar en las manos adecuadas sin depender de su capacidad económica.

Para conseguir sus propósitos, accedió ilegalmente a JSTORE, una base de datos restringida a suscriptores, de donde desvió cerca de cinco millones de documentos. También fue acorralado por el FBI por descargarse más de 18 millones de páginas del sistema compilador de sentencias judiciales Pacer, y divulgarlas gratuitamente. Aaron nunca se lucró de su hacktivismo.

Igualmente fue un luchador incansable contra la ley SOPA (como la Ley Sinde de España, pero mucho más restrictiva) que atentaba contra la libertad en internet. Solo entre él y un grupo de activistas afines consiguieron revertir la opinión de decenas de congresistas que se habían posicionado a favor de la ley, y acabaron cambiando su postura después de la poderosa campaña que este grupo llevó a cabo. Aaron demostró que la presión colectiva pudo frenar una norma que estaba prácticamente aprobada, y que habría terminado con internet tal y como lo conocemos.

Este proyecto de ley clausuró sitios web enteros.

Esencialmente, impidió a los estadounidenses comunicarse totalmente con algunos grupos. Llamé a todos mis amigos y nos desvelamos toda la noche creando un sitio web para este nuevo grupo, Demand Progress, con una petición en línea en contra de este nocivo proyecto de ley… Obtuvimos en pocos días 300.000 firmas. Nos reunimos con personal del Congreso y mediamos con ellos. Igualmente se aprobó unánimamente.

Pero después de la campaña posterior, súbitamente, la tramitación se detuvo para siempre. Habíamos ganado.

También programó un precedente de Wikipedia, una gran base de datos para editar conocimiento donde todo el que quisiera pudiese verter informaciones y corregirlas. Pero esto, cinco años antes de surgir el gigante de la información y siendo un adolescente con un servidor del todo primitivo.

Aaron se hizo conocido en la red con su manifiesto por la libertad de la información:

La información es poder. Pero como con todo poder, hay quienes lo quieren mantener para sí mismos. La herencia científica y cultural del mundo completa, publicada durante siglos en libros y journals, está siendo digitalizada y apresada en forma creciente por un manojo de corporaciones privadas.

Están aquellos que luchan por cambiar esto. El Movimiento por el Acceso Abierto ha luchado valientemente para asegurarse que los científicos no cedan su derecho de copia, sino que se aseguren que su trabajo sea publicado en Internet, bajo términos que permitan el acceso a cualquiera. Pero incluso en los mejores escenarios, su trabajo sólo será aplicado a las cosas que se publiquen en el futuro. Todo lo que existe hasta este momento se ha perdido.

Ese es un precio muy alto por el que pagar. ¿Forzar a los académicos a pagar dinero para poder leer el trabajo de sus colegas? ¿Escanear bibliotecas enteras para sólo permitir leerlas a la gente de Google? ¿Proveer artículos científicos a aquellos en las universidades de élite del Primer Mundo, pero no a los niños del Sur Global? Es indignante e inaceptable.

“Estoy de acuerdo,” dicen muchos, “¿pero qué podemos hacer?

Las compañías detentan los derechos de copia, hacen enormes cantidades de dinero cobrando por el acceso y es perfectamente legal –no hay nada que podamos hacer para detenerlos.” Pero sí hay algo que podemos hacer, algo que ya está siendo hecho: podemos contraatacar.

A ustedes, con acceso a estos recursos –estudiantes, bibliotecarios, científicos– se les ha otorgado un privilegio. Ustedes pueden alimentarse en este banquete del conocimiento mientras el resto del mundo queda fuera. Pero no es necesario –de hecho, moralmente, no es posible– que se queden este privilegio para ustedes. Tienen el deber de compartirlo con el mundo. Y lo han hecho: intercambiando contraseñas con colegas, haciendo solicitudes de descarga para amigos.

Mientras tanto, aquellos de ustedes que se han quedado fuera no están cruzados de brazos. Han estado atravesando agujeros sigilosamente y trepando vallas, liberando la información encerrada por las editoriales y compartiéndola con sus amigos.

Pero todas estas acciones suceden en la oscuridad, escondidas en la clandestinidad. Se les llama robo o piratería, como si compartir la riqueza del conocimiento fuera el equivalente moral de saquear un barco y asesinar a su tripulación. Pero compartir no es inmoral –es un imperativo moral. Sólo aquellos que están cegados por la codicia se negarían a hacerle una copia a un amigo.

Las grandes corporaciones, por supuesto, están cegadas por la codicia. Las leyes bajo las que operan lo requieren –sus accionistas se sublevarían por mucho menos. Y los políticos que se han comprado los apoyan, aprobando leyes que les dan el poder exclusivo de decidir quién puede hacer copias.

No hay justicia alguna en obedecer leyes injustas. Es tiempo de salir a la luz y en la gran tradición de la desobediencia civil, declarar nuestra oposición a este robo privado de la cultura pública.

Necesitamos tomar la información, donde sea que esté guardada, hacer nuestras copias y compartirlas con el mundo.

Necesitamos tomar las cosas que están libres del derecho de copia y agregarlas a este archivo. Necesitamos comprar bases de datos secretas y ponerlas en la Web. Necesitamos

descargar journals científicos y subirlos a redes de compartición de archivos. Necesitamos pelear una Guerrilla por el Acceso Abierto.

Si somos los suficientes, alrededor del mundo, no sólo enviaremos un fuerte mensaje en oposición a la privatización del conocimiento –la haremos una cosa del pasado.

Su historia debe hacernos reflexionar, sobre el cinismo del sistema judicial, sobre las consecuencias de llevar las ideas propias al límite, sobre valorar el legado de los que llegaron a la muerte por perseguir un ideal en favor de la comunidad. Sobre qué estamos dispuestos a arriesgar para cambiar las cosas, o si el hecho de no quedarnos parados ante la injusticia social es una elección o un imperativo legal: el único camino posible para una persona con conciencia.





