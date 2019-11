La historia misteriosa de la desaparición de Arabia y Cinza

El aviso lanzado en la social media ayer

Difusión máxima por favor Hoy sobre la 13:00 del medio día me han robado las perritas de dentro de la finca de mi casa por la zona de independencia (Seara) ofrecemos recompensa o lo que haga falta por recuperarlas. Sabemos que no han escapado por qué ya nos dirigimos a todas al autoridades y perreras de Vigo. Son muy dóciles y por eso sabemos que se irían con cualquiera… por favor necesitamos tenerlas en casa con nosotros… responden por el nombre de Arabia y Cinza. El aviso lanzado en la social media en el día de hoy

Hoy por la mañana a primera hora fuimos a la perrera de Vigo a por nuestras perras, las cuales desaparecieron con indicios de haber sido robadas ya que esto lo cerciono la policia nacional,por como estaba el lugar por el que salieron las perras y de en la zona que era y que no hubiese intervención alguna ni ellos ni de la policia local, ya que cualquier perro que subiera a la perrera tenía que pasar antes el aviso por ellos, estuvimos hablando con la policia local durante todo el día en distintos horarios y no sabían nada de nada , la persona de medio ambiente que la recogió no dio aviso de eso ni paso el lector a las perras hicieron un ingreso en la perrera sin revisión veterinaria como estipula la ley, allí en la perrera de Vigo tampoco han pasado el lector de microchip ni han avisado y no solo no han avisado sino que llamando a la perrera de Vigo que no habían tenido ningún ingreso de ningún perro , después de haber sacado a mis perras de la perrera de Vigo me llama la policia local para que vaya a sacarlas cuando ya las tenia en casa… conclusión yo sigo sin saber nada de la pelea de los perros y no lo sé pero bueno toda la situación es muy rara.. y en cuanto a la policia local a medio ambiente y a la perrera de Vigo a parte de dejar bien claro la incompetencia y la falta de comunicación se han saltado mil protocolos de actuación en estos casos y más cuando mis perras tienen microchip, seguro, vacunas y nosotros licencia y no nos han avisado y llamando no nos han dicho que estuviesen y cuando lo han hecho ya estaban de nuevo en casa… enfin.. ya están en casa una de ellas con un ojo inflado y con una herida abierta en la parte de abajo del ojo y después de tener que dormir fuera su hogar encerradas en una carcel canina como es la perrera de Vigo pero bueno ya están en casita con nosotros ahora baño revisión en el veterinario de esa herida abierta en el ojo y a arreglar la verja que vimos con la nacional que estaba rota desde fuera. Mil gracias por la difusión y la preocupación de todo el mundo 😘 menos mal que los amantes de los animales estamos en contacto porque si contamos con las autoridades queda bien ya .



La familia de Arabia y Cinza YA ESTÁN EN CASA!!! Publicada por Ivan Fraga Rionda en Jueves, 21 de noviembre de 2019