La hostelería reabre en Vigo el viernes con limitaciones y se permitirán reuniones de 4 no convivientes

Galicia iniciará en la madrugada del jueves al viernes el proceso de desescalada que incluirá la restricción de la movilidad con Portugal, la reapertura de la hostelería con limitaciones, y la posibilidad de reuniones de no convivientes, con un máximo de 4 a 6 personas dependiendo de los datos epidemiológicos de cada Concello.

El presidente Núñez Feijóo ha detallado estas y otras medidas hoy, explicando que se establecen cuatro niveles de alerta. Así, en las áreas en peor situación -por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes a 14 días-, como Pontevedra y su área Perimetral, Marín, O Grove y Sanxenxo, Carballo y A Laracha, As Pontes, O Porriño, Vilalba o Tui, se abrirán las terrazas de la hostelería hasta las 17.00 horas y al 50% de ocupación. Podrán juntarse hasta cuatro personas no convivientes.

Vigo se sitúa en el el nivel intermedio, con una incidencia de entre 150 y 250 casos a 14 días por 100.000 habitantes. Un escenario en el que la hostelería reabrirá al 30% en interiores y 50% en terrazas, hasta las 17.00 horas, y en el que se establece también agrupaciones máximas de cuatro no convivientes.

El siguiente nivel, con incidencia de 100 a 150 casos por más de 100.000 habitantes a 14 días, permitirá abrir la hostelería al 40% en interior y al 50% en exterior, con un máximo de seis personas no convivientes.

Finalmente, los ayuntamientos por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días podrán tener sus bares al 50% en interiores y el 75% en exteriores, también con grupos limitados a seis no convivientes.

Asimismo, Feijóo ha detallado que se establecerán «restricciones de movilidad» con Portugal desde el inicio de esta desescalada y hasta el próximo 9 de enero. Dichas restricciones con el país vecino se comunicarán al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Delegación del Gobierno, y podrían implicar el cierre perimetral de toda Galicia, aunque el territorio gallego ya se encuentra confinado ‘de facto’ por los cierres de Asturias y Castilla y León.

El presidente gallego ha informado que este plan de desescalada, con sus cuatro fases, será publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) este jueves, manteniéndose el toque de queda a las 23:00 horas.

Dos familias en Navidad

Asimismo, y en relación a las fiestas de Navidad, Feijóo ha apostado atender a las unidades familiares a la hora de delimitar las restricciones. En concreto, el presidente ha hablado de dos unidades familiares en las cenas y comidas de Navidad, pidiendo que, en la medida de lo posible, sean las mimas personas para los diferentes encuentros.

En el caso de quienes no cuenten con un núcleo familiar o de que no se acepta la propuesta de unidades familiares por parte del Gobierno central, la Xunta propondrá que en el máximo de personas que se establezcan no cuenten los niños menores de 10 años.