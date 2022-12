La importancia de tener un seguro de decesos para proteger a tu familia

La seguridad es un valor esencial sin el que es imposible tener una vida en paz y tranquilidad. No obstante, cuando tenemos una familia bajo nuestra responsabilidad, esta protección ya no solo nos atañe a nosotros mismos, sino también a ellos, motivo por el cual los seguros son un recurso comercial de gran valor que no podemos pasar por alto. Una serie de coberturas destinadas a prevenir todo tipo de situaciones conflictivas para nuestro bienestar y el de las personas que más queremos en el mundo.El seguro de decesos es uno de los más relevantes en esta materia.

Por qué es importante contratar un seguro de decesos

El mercado de los seguros está repleto de empresas especializadas en todo tipo de coberturas. Un buen ejemplo de ello es Divina Seguros, que da la posibilidad de contratar un seguro con coberturas adecuadas y que más pueden repercutir en nuestro bienestar. En todos los casos, se trata de un contrato que firmamos para aplicar los parámetros de prevención adecuados y, cuando hablamos del seguro de decesos, a quienes estamos protegiendo es a las personas que dejamos atrás en caso de fallecimiento.

Una de las grandes preocupaciones cuando tenemos una familia a nuestro cargo es pensar que si fallecemos van a quedar totalmente desprotegidos. Bajo esta realidad nacieron los seguros de decesos, cuyo objeto es cubrir por completo los gastos asociados a nuestro fallecimiento. Nos guste o no, los funerales son eventos que suponen un notable gasto económico, con independencia de si hablamos de entierros o incineración. Razón por la que cubrir dicho coste con un seguro de estas características es una buena manera de evitar impacto alguno en la economía de nuestra pareja o hijos.

Asimismo, es importante conocer las situaciones que contemplan este tipo de seguros como son los traslados internacionales y la expatriación. En el primer caso, la aseguradora asume los trámites y los costes para el traslado de los restos mortales del fallecido hasta el lugar en el que se va a celebrar el funeral, dentro del territorio español. En el segundo, se podrán llevar nuestros restos desde España a otros países, pudiendo recibir así sepultura en el lugar que deseemos. Estamos ante un servicio personalizado, que se adapta a nuestras necesidades particulares y que, a su vez, contempla toda la orientación legal para resolver las cuestiones jurídicas y administrativas sin problema alguno, algo clave en la gestión de las herencias o la fijación de pensiones de viudedad o de orfandad.

Cómo contratar un seguro de decesos

Viendo lo mucho que pueden hacer por nosotros y por nuestra familia cuando ya no estemos aquí, es probable que estés pensando en contratar un seguro de decesos. Para ello, el primer paso, y tal y como sucede con cualquier otra modalidad de seguro, es el hecho de acudir solo a empresas de rigor. De lo contrario, lo que debería ser un medio para liberar a nuestra familia de problemas financieros y legales, puede convertirse en lo contrario, y derivar en todo tipo de complicaciones.

Una vez encontrada la aseguradora perfecta, se nos asignará un número de póliza que, en caso de que ocurra lo peor, nuestros allegados emplearán para cubrir todos los gastos. En este punto, es fundamental solo contratar seguros que tengan todas las coberturas incluidas y capital suficiente para no sufrir sobrecostes a posteriori. Recuerda que se trata de un servicio que solo puedes contratar en caso de ser menor de 75 años, por lo que carece de sentido esperar hasta que el envejecimiento natural nos cierre las puertas de las mejores empresas.

El precio depende del tipo de prima que se ofrezca, destacando el que se conoce como prima natural, en el que pagarás en base a las probabilidades de fallecimiento, por lo que lo más común es que esta tasa se vaya incrementando con el paso de los años. Sin embargo, es evidente que escatimar en gastos cuando hablamos del bienestar de la familia, carece de sentido, y son muchas las compañías que pueden asegurar el más absoluto rigor comercial.