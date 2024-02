La Jefatura de la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo vive una realidad paralela ante la creciente criminalidad violenta

Los responsables sindicales de la Confederación Española de Policía –CEP y Justicia Policial JUPOL se han despertado como si les hubieran arrojado un jarro de agua fría. Una reacción motivada por las declaraciones efectuadas por el máximo responsable de la comisaría de Vigo, Ramiro Gómez, quien manifestó en unas declaraciones institucionales tras reunirse con el alcalde de Vigo que “en Vigo no hay una delincuencia alarmante, sino delitos puntuales”, y que “la Comisaría funciona bien con el número de efectivos que hay en la actualidad“ y, aunque lógicamente “cuanto más personal haya siempre es mejor”, que no considera que haya un importante déficit de agentes, sino que hay momentos en los que se deben reorganizar los efectivos para cubrir vacaciones o descansos y también por las jubilaciones.

Desde JUPOL y CEP tachan estas declaraciones como contradictorias a la realidad que sufre la comisaría, con menos personal operativo que nunca, al tener que cubrir vacantes de gestión cuya labor anteriormente realizaban funcionarios administrativos que han abandonado la comisaría bajo su mando. A mayores la comisaría se encuentra desbordada en el área de atención al ciudadano, ya que “la comisaría de Vigo fue diseñada para atender a 300.000 ciudadanos y hoy día atiende a más de u millón” señala José Javier Martínez, Secretario de Comunicación de CEP en Galicia, quien añade que en las oficinas de denuncias de la Comisaría viguesa se atienen a ciudadanos que acuden a ella desde Salvaterra, Ponteareas, Tomiño o la Guardia, ante el cierre de los cuarteles de la Guardia Civil, de ahí que “desde CEP solicitemos las competencias exclusivas en materia de seguridad e investigación de todo el área y los recursos para hacer este trabajo, no puede ser que la inacción de unos repercuta en el trabajo y seguridad de otros”.

“La realidad no es otra que la del aumento de los delitos graves y violentos en la ciudad”, remarca Igor Otero, responsable de comunicación de JUPOL en la provincia de Pontevedra, quien hace mención a los recientes episodios violentos que ha sufrido la ciudad en materia de atracos a sucursales bancarias.

Ambas organizaciones califican de desafortunadas las palabras de Ramiro Gómez, quienes remarcan que éstas no están ajustadas a la realidad que vive la Comisaría, quien en reuniones sindicales indica a los representantes que es conocedor de las necesidades de la comisaría y de la ciudad, pero que para vestir un santo tiene que desvestir otro, por que la plantilla es la que es, algo totalmente opuesto a las palabra expresadas en el día de ayer donde dijo que la Comisaría funciona bien con el número de efectivos que hay en la actualidad“, y es que la merma de personal operativo es más que evidente, cuando la ciudad saca la mitad de coches patrulla a la calle que hace veinte años y atiende a un 300% más de población.

La merma de efectivos es más que palpable y quien lo sufre son los ciudadanos, en una clima constante y creciente de delitos graves y violentos, donde hay más droga que nunca en los barrios de la ciudad y menos policías que hace 20 años para investigar. “Los policías que conocemos la trayectoria de esta ciudad y su comisaría, sabemos que la cosa no va bien, es más, va de mal en peor, no podemos disfrazar la realidad y menos cuando hay unas elecciones en ciernes, lo ético sería que se hiciera público el libro de quejas y sugerencias de la comisaría donde los ciudadanos muestran su hartazgo por las horas de espera para ser atendidos en los grupos de atención al ciudadano o cuando necesitan que un coche patrulla acuda a una llamada urgente”, “llevamos años luchando para que amplíen la plantilla policial y sus medios para poder enfrentarnos a la nueva realidad criminal y satisfacer las necesidades del ciudadano, por eso no entendemos estas declaraciones, desde CEP y JUPOL nos negamos a ser participes y disfrazar la situación actual, no es comparable esclarecer el hurto de una cartera al descuido que una tentativa de homicidio, la estadística no refleja la realidad diaria, la violencia que se vive en las calles y que padecen los agentes y los ciudadanos”.