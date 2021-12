La leyenda internacional Bonnie Tyler actúa mañana en Santiago dentro de la programación de la Xunta para el Xacobeo 21-22

La leyenda del pop-rock internacional Bonnie Tyler se encuentra ya en Santiago de Compostela para preparar el concierto que ofrecerá mañana en el Multiúsos Fontes do Sar dentro de la programación promovida por la Xunta de Galicia con motivo del Xacobeo 21-22. Su actuación, organizada por el Festival Vilablues, cuenta con el apoyo económico de la Xunta de Galicia a través de la convocatoria extraordinaria de ayudas para contribuir a la recuperación económica de las promotoras musicales independientes frente al impacto de la crisis sanitaria.

La cantante galesa mantuvo un encuentro con los medios de comunicación este mediodía, en el que estuvo acompañada por Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), y Gumer Meijón, responsable de Mulas Produccións, promotora tanto del Festival Vilablues como del concierto de mañana.

Esta empresa gallega es una de las 17 adjudicatarias de dicha línea de subvenciones para espectáculos musicales del Xacobeo 21-22. A través de ella, se distribuyeron 850.000 euros entre diferentes ciclos y shows que se desarrollan en las cuatro provincias hasta finales de año y suman alrededor de 100 actuaciones, tanto de artistas y grupos gallegos como del panorama nacional e internacional.

Nuevos temas y grandes éxitos

Es el caso de Bonnie Tyler, quien presentará en directo los temas de su octavo álbum de estudio, The Best Is Yet to Come, un trabajo de pop-rock con marcadas influencias de los años 80 y que incluye tanto temas originales como cuatro versiones. La legendaria cantante, poseedora de una de las voces más singulares del panorama internacional, repasará también sus grandes éxitos, como It’s a Heartache, Total Eclipse of the Geart o Holding Out for a Hero, entre otros.

El concierto de Bonnie Tyler, que dará comienzo a las 22,15 h., estará precedido por las actuaciones del dúo Blues do País, con su reinterpretación en clave gallega de los clásicos de este género, y de Duendeneta Dilleis.

Las entradas disponibles pueden adquirirse en la web woutick.es y mañana en la taquilla del propio Multiúsos Fontes do Sar, que abrirá el acceso al recinto del concierto a las 20,00 h.