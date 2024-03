La Malpagá y Lufo las estrellas de la manifestación de 40.000 policías nacionales y guardias civiles en Madrid

40.000 policías nacionales y guardias civiles se manifestaron en Madrid en pro de la Equiparación Salarial, una jubilación digna y la declaración de su actividad laboral como profesión de riesgo. Muchos se preguntan el por qué, y la respuesta es sencilla y se responde con más preguntas, “¿por qué policías autonómicos pueden cobrar 600 euros más al mes de sueldo que policías nacionales y guardias civiles si el dinero sale de las arcas del Gobierno Central?, ¿Por que policías locales y autonómicas tienen la consideración de profesión de riesgo y policías nacionales y guardias civiles no?¿Por qué policías locales se pueden jubilar a los 59 años y con 500€ más y policías nacionales y guardias civiles no?

Eso se pregunta La Mal Pagá, un personaje de creación del Secretario Regional de la CEP en Galicia y portavoz nacional, D. Agustín Vigo Barreiro, que ante este sin sentido fue el protagonista de esta manifestación, y que como el cartel que portaba decía, “para que nos haga caso el Sr. Ministros de sevillana me visto”, y es que sí, los artistas, toreros, azafatas de vuelo, etc, a mayores de policías locales y autonómicos tienen la consideración de profesión de riesgo, y policías nacionales y guardias civiles no,” un hecho que se así por que así lo consideró este Gobierno, dejando fuera a la policía que representa a todos los españoles”, responde a este medio José Javier Martínez, Secretario de Comunicación de la CEP en Galicia, quien añade “nuestro sindicato no permitirá que ningún policía nacional se quede fuera de una negociación para la consideración de profesión de riesgo, lo contrario sería una traición”.

Y es que bajo el lema “LA MAL PAGA ES LA POLICÍA NACIONAL” la Confederación Española de Policía -CEP protagonizó la parte más humana y desenfadada de “la gran manifestación policial” donde los agentes sólo pedían justicia, y allí conocimos a Lufo, la simpática mascota de la CEP, quien de manera incansable y durante horas encabezó la comitiva de esta organización sindical.

Algo falla en la percepción de la realidad actual

Y es que como bien dijo durante la manifestación Agustín Vigo “Los pobres no pueden permitirse el lujo de tener vergüenzas, debemos pelear por lo que es justo, la dignidad no se negocia” a la vez que recordaba que más de treinta policías son brutalmente agredidos cada día, y después no nos consideran como profesión de riesgo y a un artista sí?, se pregunta, a la vez que remarca que algo falla en la percepción de la realidad actual.