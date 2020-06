La mayoría de los consumidores compraría envases plásticos más sostenibles

La preocupación de los consumidores por el impacto de los residuos en el medio ambiente es cada vez mayor. Una encuesta llevada a cabo por OCU en el marco del proyecto CIRC-PACK apoyado por la Unión Europea señala que, en España, un 56% de los consumidores esta dispuesto a comprar productos en envases de plástico más respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo, solo el 30% de los consumidores esta dispuesto a pagar un poco más por productos con envases de menor impacto ambiental.

El proyecto CIRC-PACK incluido en el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, del que OCU es socio tiene como objetivo la búsqueda de nuevos envases plásticos que reduzcan el impacto ambiental de los productos que adquieren los consumidores y mejorar la sostenibilidad de toda la cadena de valor de los envases plásticos. Una de las actividades principales del proyecto era evaluar la opinión de los consumidores sobre los nuevos envases y propuestas de mejora que se aplicarían en fases como el diseño, comercialización o gestión de los residuos. Para ello OCU ha llevado a cabo una encuesta entre 4.267 consumidores de Bélgica, Croacia, España, Italia, Portugal y Turquía.

De este estudio se desprende que el 51% de los encuestados españoles preferiría comprar productos sin envase, pero si no es posible prescindir de ellos, estarían dispuestos a comprarlos en envases más sostenibles como los bioplásticos, un plástico que usa fuentes renovables en lugar de derivados del petróleo y cuyos residuos son compostables y, por lo tanto, resultan más respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo, esta tarea no resulta fácil, pues en muchas ocasiones esta información no esta presente en las etiquetas de los productos. Un 59% de los consumidores españoles cree necesario que el etiquetado indique el ciclo de vida del producto. Un porcentaje similar (58%) de encuestados cree también que los envases con bioplásticos deben indicar el origen del material y su porcentaje.

Otro aspecto relevante es en qué contenedor deben depositarse estos envases bioplásticos al desecharlos. En este sentido, un 39% de los encuestados preferiría hacerlo en máquinas de retorno que permiten una recompensa directa al consumidor, frente a un 35% que optaría por echarlo al contenedor de envases del que luego se separarían para tratarse específicamente, mientras un 18% considera que debe hacerse en el contenedor orgánico para compostaje y solo un 8% en el contenedor de resto.

La mayoría de los encuestados está a favor de que su comportamiento con los residuos influya en las tasas que pagan por la gestión de los residuos municipales, pero prefieren que se premie al que lo hace bien (por ejemplo, a través de esas máquinas de retorno) en vez de penalizar al que lo haga mal pagando según la cantidad generada o según hagamos la segregación en casa: Un 62% apoya que la tasa de gestión de residuos se centre en recompensa directas de buenas prácticas, , frente al 20% que considera que se debe basar en la cantidad de residuos generados por cada consumidor y un 19% en como se lleva a cabo la clasificación.