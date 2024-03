La nueva Unidad PET/TAC del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense inicia su actividad asistencial

La Unidad PET/TAC del Complejo Hospitalario de Ourense (CHOU) comenzó ya la atención de los primeros pacientes, una vez completada la fase de autorizaciones y permisos por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que comprobó todos los requisitos en materia de protección radiológica que son exigidos a esta instalación, para garantizar su seguridad y la de los trabajadores y pacientes.

Con el objetivo de conseguir las máximas prestaciones asistenciales y estándares de calidad, el personal de la Unidad acaba de recibir formación especializada en el conocimiento del equipo, características técnicas y todas las posibilidades diagnósticas que ofrecerá para el Área Sanitaria de Ourense.

Eficiencia

Esta unidad integra pruebas diagnósticas PET (Tomografía por Emisión de Positrones) y TAC (Tomografía Axial Computarizada), lo que permite reducir visitas hospitalarias, y disminuir tanto los niveles de radiación que recibe el paciente como los tiempos de espera.

Al mismo tiempo, la decisión del gobierno gallego de instalar esta tecnología en Ourense evitará los desplazamientos de los pacientes a otras áreas sanitarias, en un entorno con demanda al alza de estas pruebas, solicitadas para un total de 1.625 pacientes de esta área sanitaria durante el año 2023.

Los nuevos equipos realizan estudios diagnósticos oncológicos, tanto en el diagnóstico inicial como en el proceso de seguimiento o monitorización de la respuesta a las terapias aplicadas, presentando la ventaja de ser híbrido, dotados de una imagen funcional (PET) y estructural (TAC), lo que posibilita un diagnóstico precoz de los procesos tumorales, en la mayoría carcinomas de pulmón, cánceres hematológicos y de próstata.

El equipo PET/TAC también puede realizar un diagnóstico de procesos oncológicos pediátricos, y de todo tipo de procesos inflamatorios/infecciosos, como en fiebres de origen desconocida, complicaciones con prótesis vasculares o cardíacas o dolencias inmunológicas.

Diagnóstico por imagen de alta precisión

La integración PET/TAC supone una auténtica revolución en la práctica clínica, mejorando la calidad asistencial y detallando el diagnóstico al máximo para diseñar terapias más idóneas y eficaces, en el ámbito de la oncología, y procesos inflamatorios.

La tomografía por emisión de positrones o PET emplea materiales radiactivos en cantidades muy pequeñas llamadas radiotrazadores o radiofármacos, y una cámara y un ordenador de última generación analizan los resultados y ofrecen un diagnóstico de máxima precisión capaz de identificar a nivel celular los cambios en el cuerpo, por lo que puede detectar en un estado temprano la aparición de una dolencia, mucho antes de lo que pueda detectar cualquier otro examen por imagen.

Ambas pruebas complementarias se realizan de forma simultánea y significan un extraordinario avance en el diagnóstico y tratamiento, entre otros en un proceso tumoral.

Nueva área de medicina nuclear dentro de la reforma integral del CHUO

La llegada de la tecnología PET al Hospital de Ourense requirió del diseño y construcción de una nueva área de Medicina Nuclear para este centro hospitalario. Esta obra finalizó ya los espacios del PET y continuará en este año con la área en la que se instalarán las dos gammacámaras adquiridas también por la Xunta este año y que están instaladas de manera provisional en la planta baja del edificio Santa María Nai.

Por lo tanto, la Xunta de Galicia complementó los fondos europeos Next Generation que permitieron adquirir el PET (1,5 millones) y las dos gammacámaras (1,4 millones) con la ejecución de una obra que asciende hasta los 2,8 millones de euros. Así, una vez finalizadas las obras y la instalación de estos equipos, la Xunta habrá invertido 5,7 millones de euros en este nuevo servicio de Medicina Nuclear.

Esta inversión para la nueva área de medicina nuclear se inserta en los 80 millones de euros invertidos durante la presente legislatura por la Xunta de Galicia en actuaciones de reforma integral y ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense,

Así, el gobierno gallego no sólo instaló este PET y otros equipos tecnológicos de alta gama si no que está finalizando también la obra de la nueva UCI y continuando la construcción del nuevo edificio de hospitalización y materno-infantil al tiempo que tiene el compromiso de licitar este año las reformas de las áreas de cardiología y radiología intervencionistas, en las que tendrán su localización definitiva los equipos de hemodinámica y neurorradiología adquiridos el año pasado a través de fondos europeos Next Generation.