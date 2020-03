La plataforma viguesa DBarrio ayuda al comercio local a afrontar la crisis del Coronavirus con la venta online

Dbarrio.com es el proyecto del vigués Pablo Sánchez un ingeniero que decidió cambiar su trayectoria profesional para potenciar el comercio local. “Mis padres tienen varios bajos comerciales y cada poco tiempo tienen que ponerlos en alquiler por el cierre del negocio. Al igual que ellos, muchos otros bajos de alrededor. Me di cuenta de que, casualmente, ninguno de ellos se promocionaba online ni ofrecía servicio a domicilio; así fue como se me ocurrió crear DBarrio”, explica este joven ingeniero. En la actualidad hay operativos cincuenta comercios entre los que se encuentran fruterías, pescaderías, restaurantes, ópticas y hasta tiendas de suministros eléctricos. El único requisito para poder formar parte de la plataforma es ser un pequeño comercio que no pertenezca a ninguna gran multinacional.

DBarrio es la primera plataforma de venta online a domicilio dedicada a ellos en exclusiva para que mejoren su imagen, su visibilidad y sus ventas.

Ante la actual situación generada por el COVID19 la venta online se ha convertido en una herramienta fundamental para que podamos comprar lo que necesitemos sin salir de casa, a través de esta plataforma podremos seguir comprando a nuestros tenderos habituales. Los consumidores son los encargados de escoger al repartidor en función del plazo y precio que estén dispuestos a pagar. Y, por si fuera poco, un 5% de la facturación va destinado a la obra social que el comercio asociado escoja.

Desde DBarrio instan a otros pequeños negocios a sumarse a la plataforma para intentar minimizar el impacto de la crisis generada por el coronavirus. “Hay que ser responsables y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias que instan a que nos quedemos en casa. Pero también es cierto que esto puede tener unas consecuencias fatales para los pequeños negocios, la venta online puede ser su salvaguarda”, explica Sánchez