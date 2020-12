La Policía Local impuso 95 sanciones por normativa “covid” el fin de semana de Navidad

Abel Caballero, alcalde de Vigo, informó este lunes en rueda de prensa el saldo de las sanciones llevadas a cabo por la Policía Local entre el pasado jueves 24 de diciembre y este domingo, por infracción de la normativa de seguridad establecida por Pandemia de COVID-19.

Según Caballero, los agentes aplicaron 95 sanciones, 13 de ellas por no tener mascarilla, cuatro a establecimientos, tres por no mantener distancia social, 30 a personas reunidas que no conviven, 37 por salir después de las 23.00 horas y ocho más por cerrar el perímetro.

Además, Caballero manifestó el desalojo de una reunión de 21 personas que se estaba realizando en el sótano de un bar. Se trataba de una celebración de cumpleaños en la que estaban presentes varios familiares y el alcalde de Vigo señaló que, además de la reunión ilegal, las personas que se escondían en la cafetería no llevaban máscaras ni mantenían su distancia de seguridad interpersonal.

Agentes de la Policía Local procedieron a imponer sanción a 15 personas porque el resto eran menores de edad. Caballero reveló que este tipo de encuentros que violan la normativa sanitaria y ponen en peligro el avance de Vigo en la lucha contra la pandemia, una progresión que se está produciendo lentamente que hace que la ciudad gallega continúe con el cierre perimetral y el sector de la hostelería operando con limitación de capacidad y apertura hasta las 5 p.m.

“Estos encuentros son contagio, contagio, enfermedad y muerte, son el ejemplo de lo que no puede pasar, lo que nos preocupa, lo que hay que erradicar, por eso quiero retirar el llamado a la cautela estos días”, dijo. alcalde.