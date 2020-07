La Policía Nacional desarticula el “capítulo” de DDP’s en Torrejón de Ardoz y detiene a tres integrantes de los Trinitarios

Agentes de la Polic√≠a Nacional, en una operaci√≥n contra bandas latinas desarrollada en Madrid, han desarticulado el ‚Äúcap√≠tulo‚ÄĚ de los Dominicans Don’t Play en la localidad de Torrej√≥n de Ardoz. En la operaci√≥n se ha arrestado a la c√ļpula de la banda DDP’s y a toda su estructura intermedia que, presuntamente, captaban a j√≥venes de edades comprendidas entre los 12 y 16 a√Īos a los que, a cambio de una cuota semanal y obediencia ciega, ofrec√≠an protecci√≥n y una ‚Äúfamilia‚ÄĚ. Adem√°s, han detenido a tres integrantes de la banda de los Trinitarios que, presuntamente, apu√Īalaron a tres j√≥venes en un parque de Carabanchel a finales del mes pasado.

La investigaci√≥n se inici√≥ a finales del mes pasado cuando los agentes especializados en bandas latinas detectaron un incremento de su actividad en la localidad de Torrej√≥n de Ardoz. Por otro lado, se produjo una ‚Äúca√≠da‚ÄĚ en el distrito madrile√Īo de Carabanchel por parte de posibles integrantes de la banda de los Trinitarios, en la que tres j√≥venes sufrieron heridas de distinta consideraci√≥n por arma blanca.

Captaban a j√≥venes entre 12 y 16 a√Īos para delinquir

En Torrej√≥n de Ardoz, los agentes investigaban acciones llevadas a cabo por integrantes de la banda DDP’s. En su mayor√≠a, los presuntos autores eran personas muy j√≥venes, con edades comprendidas entre los 12 y 16 a√Īos, que hasta el momento no hab√≠an tenido contacto con dicha banda.

Durante la investigaci√≥n se pudo identificar a estos menores, comprobando que eran reclutados por integrantes del ‚Äúcap√≠tulo‚ÄĚ para cometer acciones delictivas y, de esta forma, abonar una cuota semanal a cambio de protecci√≥n y de estar bajo el cobijo de la ‚Äúfamilia‚ÄĚ. En los casos en lo que no pod√≠an hacer frente a la cuota, no asistir a reuniones o no obedecer a determinadas √≥rdenes ‚Äďir a agredir a otros j√≥venes o cometer atracos-, eran castigados con distintas agresiones en funci√≥n de la gravedad que la organizaci√≥n atribu√≠a a la desobediencia.

Además los investigadores averiguaron que cuando los menores manifestaban su intención de abandonar la banda eran sometidos a agresiones o amenazas mayores, así como a un incremento de la cuantía de las cuotas semanales.

Tras analizar todos los datos y conocer el funcionamiento del grupo, se determin√≥ la estructura interna y las funciones de cada uno de sus miembros, elaborando un dispositivo en el que se detuvo de manera simult√°nea a los siete responsables del ‚Äúcap√≠tulo‚ÄĚ. Los arrestados fueron puestos a disposici√≥n de la autoridad judicial y de la Fiscal√≠a de Menores tras imputarles delitos de pertenencia a organizaci√≥n criminal, extorsi√≥n y coacciones graves.

Detenidos por apu√Īalar a tres j√≥venes en un parque de Carabanchel

La otra fase de la operaci√≥n se ha desarrollado tras el apu√Īalamiento de tres j√≥venes en un parque del barrio de Carabanchel. Los hechos se produjeron a finales del mes pasado, cuando se llev√≥ a cabo una agresi√≥n planificada con machetes y otras armas blancas en la que resultaron heridos tres j√≥venes, dos de car√°cter grave y uno de ellos muy grave.

Las gestiones practicadas por la Brigada Provincial de Informaci√≥n, permitieron identificar a tres de los presuntos autores y determinar que estos se encontraban integrados en la banda de los Trinitarios que hab√≠an perpetrado la agresi√≥n por el procedimiento de la ‚Äúca√≠da‚ÄĚ.

Tras su localizaci√≥n fueron arrestados por delitos de lesiones y pertenencia a organizaci√≥n criminal y la operaci√≥n contin√ļa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.