La Policía Nacional detiene a un hombre que ofertaba en Internet pastillas adelgazantes prohibidas y vinculadas con la anorexia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos a un hombre de 36 años, de origen español, como presunto autor de los delitos contra la propiedad industrial, salud pública y blanqueo de capitales tras ofertar a través de una página web pastillas adelgazantes prohibidas desde el año 2012 y otros productos falsificados como gafas de sol, bolsos o complementos. Los policías realizaron tres registros en los que intervinieron 2.126 productos falsos, 810 pastillas adelgazantes, dos dispositivos informáticos, un teléfono móvil, diversa documentación y un vehículo.

Las investigaciones se iniciaron al detectar, en una página web de anuncios clasificados, que un usuario estaba ofertando réplicas de diferentes complementos como gafas de sol, neceseres o bolsos que podrían vulnerar los derechos de propiedad industrial registrados de varias marcas de reconocido prestigio. Durante las investigaciones, los agentes pudieron identificar al vendedor, quien estaba ofertando estos productos desde el año 2010, localizándole en la provincia de Burgos.

Siguiendo con las investigaciones pudieron constatar que, durante los tres últimos años, el investigado habría ingresado con la venta de los productos falsificados más de 300.000 euros, con los que habría adquirido una vivienda y un vehículo de alta gama.

Pastillas adelgazantes prohibidas

Los agentes constataron también que esta persona vendía unas pastillas adelgazantes que se prohibieron comercializar en 2012, ya que incluía en su composición un principio activo relacionado con la anfetamina y vinculado con trastornos de la conducta alimentaria, con el riesgo que esto conlleva para la salud. Uno de los componentes de estas pastillas causó la muerte de varias personas en diferentes países durante el tiempo que estuvo legalmente a la venta.

Finalmente, los policías realizaron tres registros, -en su domicilio, en un trastero y en un establecimiento comercial-, donde intervinieron más de 2.000 artículos falsificados que vulneraban los derechos de propiedad industrial de varias marcas, así como 810 pastillas adelgazantes prohibidas, dos dispositivos informáticos, un teléfono móvil, diversa documentación de envíos de mercancía y un vehículo.

Como consecuencia de las investigaciones, se le detuvo como presunto autor de los delitos contra la propiedad industrial, salud pública y blanqueo de capitales. El detenido ha pasado a disposición judicial.

Riesgos de compra de medicamentos online

Los medicamentos o productos adquiridos en sitios web ilegales no están cubiertos por los mecanismos de control y supervisión que las autoridades sanitarias competentes por lo cual no tienen las garantías. Muchos de los riesgos están derivados de la falta de calidad de los medicamentos y es frecuente que no contengan el principio activo original, o que posean principios activos distintos a los declarados o incluso sustancias tóxicas. Las webs ilegales, además, pueden vender medicamentos no autorizados, importados ilegalmente o que han sido retirados del mercado por producir efectos adversos.

Las autoridades sanitarias han considerado que uno de los medios para reducir estos riesgos es habilitar mecanismos para que los ciudadanos puedan identificar las farmacias legales que permitan la compra segura de medicamentos en línea. La legislación vigente establece que se debe exhibir un logotipo en las páginas que vendan legalmente medicamentos.