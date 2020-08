La Policía Nacional realiza dos operaciones contra organizaciones dedicadas a la distribución de “dinero de película”

Agentes de la Polic√≠a Nacional han realizado dos importantes operaciones contra la distribuci√≥n de Movie Money o ‚Äúdinero de pel√≠cula‚ÄĚ. Fruto de la primera operaci√≥n llevada a cabo en √Čibar (Guip√ļzcoa), los agentes localizaron e intervinieron 4.300 euros falsos en billetes de 100 euros y detuvieron a un individuo, mientras que en la segunda fueron intervenidas 300 unidades falsas de reproducciones de billetes de euro de diferente valor facial -principalmente de 5, 10, 20 y 50 euros- y detenidas cuatro personas en Palencia. La Polic√≠a Nacional aconseja seguir las recomendaciones del Banco de Espa√Īa para comprobar la autenticidad de un billete a trav√©s del m√©todo ‚ÄúTOQUE, MIRE, GIRE‚ÄĚ.

Ambas operaciones se iniciaron hace unos meses cuando los investigadores detectaron un fuerte incremento, en Espa√Īa de billetes falsos denominados tipo Movie Money. Se trata de billetes cuya finalidad es la de ser utilizados en producciones cinematogr√°ficas -pel√≠culas y anuncios publicitarios- con un dise√Īo y tama√Īo similar a los originales, si bien carecen de las preceptivas medidas de seguridad. Adem√°s, incluyen la leyenda ‚ÄúTHIS IS NOT LEGAL. IT IS TO BE USED FOR MOTION PROPS‚ÄĚ que advierte de que no son de curso legal y que su uso es como accesorio en pel√≠culas.

Operación en el País Vasco con la colaboración de la Ertzaintza

El pasado mes de marzo, agentes de la Polic√≠a Nacional detectaron la presencia de una persona dedicada a la venta de billetes falsos a trav√©s de Internet. El investigado aseguraba que se trataba de billetes de muy buena calidad y que, incluso, pod√≠an enga√Īar a las m√°quinas de los comercios, algo que es absolutamente falso.

Tras varias pesquisas, los agentes identificaron y localizaron al responsable de los hechos quien, junto a otras personas, operaba en la zona del País Vasco -San Sebastián y Bilbao, principalmente-, estableciéndose en ese momento un equipo conjunto de investigación con la Ertzaintza.

Con el avance de la investigaci√≥n, qued√≥ acreditado que el detenido no s√≥lo vend√≠a billetes falsos a trav√©s de Internet a todo el pa√≠s, sino que tambi√©n los distribu√≠a por tiendas y comercios. Adem√°s, los agentes comprobaron el uso de √©stos como dinero falso y no para actividades legales. Por este motivo, se detuvo al principal investigado en E√≠bar (Guip√ļzcoa) y se registr√≥ su domicilio donde los actuantes localizaron e intervinieron 4.300 euros falsos en billetes de 100, quedando acreditada la actividad il√≠cita del arrestado.

Adem√°s, atendiendo al n√ļmero de ventas realizadas a trav√©s de Internet, los investigadores estiman que habr√≠a distribuido entre 80.000 y 100.000 euros falsos. La operaci√≥n sigue abierta y no se descarta la detenci√≥n de m√°s personas.

En Palencia adquirían los billetes por Internet y los modificaba manualmente

La segunda investigaci√≥n comenz√≥ hace casi dos meses, cuando los agentes detectaron que se estaba introduciendo moneda falsa ‚Äďbilletes con valor facial de 20 y 50 euros- en diferentes establecimientos comerciales de Palencia. Seg√ļn las denuncias e informaciones aportadas, se trataba de j√≥venes de entre 17 y 22 a√Īos de edad que pagaban con billetes falsos en distintos establecimientos.

Tras varias gestiones se pudo constatar que los investigados adquir√≠an los billetes falsos a trav√©s de un distribuidor que realizaba pedidos de Movie Money por Internet, lo que le confer√≠a a √©ste √ļltimo anonimato e impunidad. Recibido el pedido en su domicilio, modificaba los billetes de forma manual -vali√©ndose de cuchillas- con la finalidad de borrar el texto que advierte de que no se trata de billetes de curso legal, favoreciendo del hecho de que se confundieran con billetes aut√©nticos.

Asimismo, el principal investigado empleaba distintos tipos de rotuladores y l√°pices con tintas plateadas para dar brillo y empaque a los elementos de seguridad ‚Äďbanda hologr√°fica y ventana de seguridad, entre otros- que incluyen los billetes leg√≠timos. Pese a que la t√©cnica era un tanto burda, los m√©todos de retoque empleados hac√≠an que los billetes fueran dif√≠ciles de detectar entre los propietarios de los establecimientos comerciales donde intentaban y, a veces, consegu√≠an colocarlos, introduci√©ndolos as√≠ en el circuito financiero.

‚ÄúPasadores de billetes‚ÄĚ para colocarlos en los establecimientos

El distribuidor ten√≠a su propia red organizada de j√≥venes que se encargaban de colocar los billetes en los establecimientos comerciales para luego repartirse las ganancias obtenidas al 50%. De esta forma no se arriesgaba a ser descubierto, ya que utilizaba a otras personas como ‚Äúpasadores‚ÄĚ de billetes, quienes pagaban con billetes falsos de 50 euros consumiciones de escaso valor en bares, pizzer√≠as o supermercados, obteniendo dinero de curso legal, con el cambio, en billetes de 10 y 5 euros. Los perjudicados se percataban de los billetes falsos al hacer la recaudaci√≥n diaria, o bien cuando ingresaban el dinero en el banco. Sin embargo, gracias a la comunicaci√≥n entre distintos hosteleros y comerciantes de la ciudad frustraron muchas tentativas de colocaci√≥n de billetes falsos.

Finalmente, el pasado 28 de julio, los agentes detuvieron a los cuatro j√≥venes investigados. Arrestaron en primer lugar a los tres ‚Äúpasadores‚ÄĚ -siendo dos de ellos menores de edad- y despu√©s al l√≠der del grupo, presunto distribuidor de los billetes y encargado de su adquisici√≥n y alteraci√≥n.

Tras el registro del domicilio de este √ļltimo en Palencia, los investigadores intervinieron casi 300 unidades falsas de reproducciones de billetes de euro -impresas mediante tecnolog√≠a offset- de diferente valor facial, principalmente de 5, 10, 20 y 50 euros. Asimismo, intervinieron dos billetes con valor facial de 100 y 200 euros y diversos rotuladores y l√°pices utilizados para imitar las medidas especiales de seguridad de los billetes leg√≠timos (banda hologr√°fica y ventana de seguridad).

Para detectar si un billete es falso: TOQUE, MIRE, GIRE

Pese a que el euro es una de las divisas más seguras -por lo que la imitación de todas sus medidas de seguridad se convierte en una labor ardua y difícil- y que el papel es distinto al del billete legítimo, están bien simulados y, a simple vista, pueden ser confundidos con billetes originales.

La Polic√≠a Nacional aconseja seguir las recomendaciones del Banco de Espa√Īa para comprobar la autenticidad de un billete a trav√©s del m√©todo ‚ÄúTOQUE, MIRE, GIRE‚ÄĚ.

1.- TOQUE las impresiones en relieve que dotan a los billetes de un tacto inconfundible

2.- MIRE el billete al trasluz y, si es de curso legal, se har√°n visibles la marca de agua y el hilo de seguridad

3.- GIRE para comprobar que la banda hologr√°fica cambia.