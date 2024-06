La Sala Ártika programa 42 funciones de 29 compañías escénicas hasta final de año con el apoyo de la Xunta

La Sala Ártika presentó hoy la programación que le ofrecerá al público en el segundo semestre del año, diseñada en el marco celebración de su 10º aniversario y para la que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la convocatoria anual de subvenciones a salas privadas de artes escénicas. En este 2024, el espacio vigués percibe una aportación de 75.000 euros como integrante de la Red Galega de Salas, uno de los circuitos de espectáculos promovido por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Estas ayudas financiaron con un total de 200.000 euros el desarrollo de las propuestas programáticas de Sala Ártika y Teatro Ensalle en Vigo, así como Teatro del Andamio y Sala Gurugú en A Coruña.

Así lo explicó el director de las Industrias Culturais, Jacobo Sutil, en Vigo, donde acompañó a Marcos Alonso y a Fernanda Barrio, titulares de la sala, en el acto de presentación. Sutil aseguró que a través de dicho canal de apoyo, se garantiza la estabilidad en el funcionamiento de este tipo de espacios, mediante la cobertura de los costes derivados del mantenimiento de su actividad, al tiempo que se les reconoce su destacado papel al servicio de la difusión y de la creación de públicos para el sector.

Explicó también que para la concesión de las ayudas, la comisión de valoración tiene en cuenta el proyecto de programación, con aspectos como el número de funciones o la contratación de compañías gallegas, además de los planes de financiación, de comunicación o de creación de públicos, “cuestiones en las que Sala Ártika lleva trabajando de forma ejemplar durante estos diez años de existencia, en combinación con la dinámica de creación como compañía artística”, señaló.

Una década programando propuestas escénicas en Vigo

Bajo el lema Resistimos, existimos: Diez años de acción en la Sala Ártika, la directiva de la sala desgranó una programación que acogerá hasta diciembre 29 compañías y pondrá en escena 42 representaciones de teatro familiar, espectáculos para público adulto y danza. Para sus responsables, se trata de una programación completa y variada con la que el espacio festeja diez años de cultura y arte, en los que la escena gallega tuvo siempre un papel destacado, al tiempo que se hizo un notable esfuerzo por acercarle a la ciudad algunas propuestas de relevancia en el ámbito estatal.

La cartelera prevista para el segundo semestre dará comienzo en septiembre con el festival de teatro amador FEGATEATRO, organizado por la compañía Fauna 113, creada en la propia Sala Ártika. Participarán seis compañías aficionadas de Galicia y Portugal, que entre los días 6 y 15 diera mes presentarán sus propuestas durante dos fines de semana.

También en septiembre, el XXII Circuito de Creación Escénica Contemporánea organizado por la Red de Teatros Alternativos vuelve a hacer parada en Galicia con Ártika como único espacio destinatario. En esta ocasión, el público podrá disfrutar del espectáculo de danza-teatro Blink Magic, concebido por la compañía Blink Flash (Cataluña) para público familiar, y también del montaje para público adulto Rumbo a Farout, de Onírica Mecánica (Murcia).

De 19 de octubre al 17 de noviembre tendrá lugar el V Ciclo de Comedia Comediártiko. En esta ocasión, con los espectáculos Paella, de la compañía Tarambana (Madrid); Neuras, de De Ste Xeito Producións; Charco a la vista, de la Compañía Utopian (Euskadi); As que limpan, de A panadaría (Galicia); y Y ahora qué?, de la andaluza Producciones circulares.

La juventud seguirá teniendo un espacio destacado en la programación gracias al Festival Pequeártiko de Nadal, que cuenta cada vez con una mejor acogida en la ciudad, y que en su 10ª edición traerá a Vigo ocho funciones de teatro familiar entre el 23 y el 31 de diciembre. El certamen arrancará el 23 de diciembre con la pieza Frankristina, de Bambalua (Castilla y León); y continuará el 24 con Pum! Pum! Quen hai?, de la compañía residente Ártika Cia; el 26 con Bule-Bule, de Os náugrafos teatro; el 27 con Celeste, de Luz, Micro y Punto (Asturias); el 28 con Quien dijo miedo, de LavieBel (Andalucía); el 29 con Uns sobre os outros, de Companhia Certa (Portugal); el 30 con La oruga de colores, de Títeres sin cabeza (Aragón); y el 31 con Garabanciña, de Migajas Teatro.

La actividad se completa con las propuestas de las compañías gallegas Redrum y Ibuprofeno Teatro y los montajes O pequeno poni y Smoke On The Water, respectivamente. Ártika Cía. estrenará su nuevo espectáculo, Non pasarán, en el mes de noviembre; y Provisional Danza, Premio Nacional de Danza en 2007 en la modalidad de creación, acercará en diciembre la pieza Seguimos enteras.

Las entradas para todas las funciones estarán disponibles a partir de hoy en la web de Sala Ártika.