La seguridad de los niños en el coche cuesta entre 300 y 1.300 euros, según OCU

Según la Dirección General de Tráfico, el uso de una silla infantil con sistema de retención en el coche reduce en un 75% los accidentes mortales en menores. De ahí que su presencia sea obligatoria para trasladar a niños de hasta 135 cm de altura (aunque la DGT recomienda que se use hasta los 150 cm). Ahora bien, ¿cuánto hay que gastarse para tener una silla suficientemente segura?, ¿y cuántas es necesario adquirir? Porque la abundancia de marcas y categorías, y el hecho de que convivan dos tipos de sillas, una con el rango de uso según el peso del niño y otra basada en la altura, puede confundir al más avezado. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) responde estas cuestiones a partir de los resultados de los análisis de 157 sillas de coche.

– Hay modelos de sillas muy caros y no necesariamente más seguros, cuya combinación según va creciendo el niño, supone un gasto cercano a los 1.300 euros. El hecho de que tenga varios modos instalación, la novedad o la marca pueden elevar el precio de forma considerable.

– La opción más barata y lo suficientemente segura es combinar una silla para niños de hasta 18 meses del grupo 0+ (hasta 13 kilos) o isize equivalente (hasta 85 cm), como la Cybex Aton 5, que puede encontrase desde 119 euros; o 250 euros si adquiere con base isofix para facilitar la instalación. Y después usar otra silla del grupo 1/2/3, válida desde el primer año a los doce (hasta 36 kilos o 135 cm), como la Joie Trillo Shield, con un precio mínimo de 135 euros.

– Otra opción también bastante barata e igualmente segura es combinar una silla válida hasta los cuatro años del grupo 0+/1 (hasta 18 kilos) o isize equivalente (hasta 105 cm), como la Joie i-Spin 360, que puede encontrarse desde los 395 euros. Y después, desde que el niño cumple cuatro años y hasta los doce, pasarle a una silla del grupo 2/3 (de 15 a 36 kg) o isize equivalente (de 100 a 150 cm), como la Britax-Römer Discovery SL, con un precio mínimo de 152 euros.

– Las marcas disponen de muchos grupos diferentes de sillas, que se clasifican según el peso y la altura del niño. Y aunque todas las que se comercializan son seguras, no todas lo son en la misma medida. De hecho, para los grupos 0/1/2/3 y 1/2 no encontramos sillas de buena calidad, por lo que OCU no las recomienda.

A continuación, las características de los modelos mencionados:

Cybex Aton 5. Por relación calidad precio, la Compra Maestra entre las sillas del grupo 0/0+ para niños de hasta un año y medio (hasta 13 kilos).

Características: instalación en sentido contrario a la marcha; sujeción con el cinturón de seguridad (salvo que se opte por el modelo con base, en cuyo caso la sujeción es con dos puntos isofix); 5,3 kilos de peso (10,2 con la base).

Pros: cuesta 119 euros (250 euros si se adquiere con la base); sus resultados en seguridad son excelentes; fácil instalación; acabado.

Contras: sin la base isofix tiene riesgo de instalarse mal. Joie Trillo Shield . Por relación calidad precio, la Compra Maestra entre las sillas del grupo 1/2/3 válida desde el primer año a los doce (hasta 36 kilos).

. Por relación calidad precio, la Compra Maestra entre las sillas del grupo 1/2/3 válida desde el primer año a los doce (hasta 36 kilos). Características: instalación en sentido de la marcha; sujeción con dos puntos isofix; 6 kilos de peso.

Pros: cuesta 135 euros; sus resultados en seguridad en caso de impacto lateral; fácil instalación.

Contras: ocupa bastante espacio en el coche. Joie i-Spin 360 . Por relación calidad precio, la Compra Maestra entre las sillas del grupo 0+/1 válida hasta el niño tiene unos cuatro años.

. Por relación calidad precio, la Compra Maestra entre las sillas del grupo 0+/1 válida hasta el niño tiene unos cuatro años. Características: puede instalarse indistintamente en ambos sentidos de la marcha; sujeción con dos puntos isofix; 14 kilos de peso.

Pros: adaptación al tamaño del niño; seguridad en caso de impacto lateral; facilidad de limpieza.

Contras: tiene un precio mínimo de 395 euros, pero en esta categoría es de las sillas más baratas; es una silla voluminosa. Britax-Römer Discovery SL. Por relación calidad precio, la Compra Maestra entre las sillas del grupo 2/3 válida de los cuatro a los doce años (15-36 kg)

Por relación calidad precio, la Compra Maestra entre las sillas del grupo 2/3 válida de los cuatro a los doce años (15-36 kg) Características: instalación en sentido de la marcha; sujeción con dos puntos isofix; 5 kilos de peso.

Pros: cuesta 153 euros; facilidad de instalación; no existe riesgo de que se use de forma incorrecta.

Contras: la seguridad en caso de impacto es suficiente, pero podría ser mejor.