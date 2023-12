La serie DYU D3 ha ganado el Premio EBRUN Global Good Thing 2023

Después de un riguroso proceso de selección y una exploración en profundidad de la innovación, la segunda edición de los Premios EBRUN Global Good Things ha seleccionado cuidadosamente 46 obras sobresalientes que representan no solo la vanguardia del mercado, sino también la culminación de la artesanía y la creatividad.

Entre los muchos productos innovadores notables, la bicicleta eléctrica DYU se convirtió en el referente por su inigualable experiencia de usuario, diseño revolucionario y profunda comprensión de las tendencias futuras de la tecnología. No solo representa la nueva altura de la bicicleta eléctrica, sino también el líder del concepto de viaje urbano futuro.

El 30 de noviembre de 2023, el fundador de DYU, Leven, fue invitado a asistir a la “Ceremonia de los Premios EBRUN Global Good” organizada por ebran, y el producto de entrada de DYU, la serie D3F, ganó los Premios EBRUN Global Good 2023.

DYUD3F ganó el “Premio EBRUN Global Good Thing”.

Los productos de DYU ganaron el “Premio de Plata EBRUN Global Good” por la fortaleza de su marca reconocida en el mercado, y el cofundador de ebran entregó el premio a DYU.

La serie DYU D3F ha sido reconocida por el jurado de cosas buenas a nivel global y también lo merece, la clásica serie D de DYU, con su elegante diseño y sus características pequeñas y fáciles de usar, ha sido amada por usuarios en todo el mundo.

Ha sido exportada con éxito a más de 60 países, cosechando más de 1 millón de ventas a nivel mundial, convirtiéndose en un ejemplo destacado de productos nacionales que conquistan los mercados internacionales y una marca líder.

El fundador de DYU, Leven, participa en una conversación de mesa redonda.

En esta fascinante conversación de mesa redonda, Leven, fundador de DYU, fue invitado a participar en un seminario de alto nivel sobre la transformación del comercio electrónico transfronterizo a operaciones multinacionales. Esto no solo fue una reunión de negocios, sino también un intercambio de ideas. Leven trabajó junto al cofundador de Rest y el fundador de timemore para explorar el potencial de crecimiento de la estrategia de localización en el mercado global y encontrar el equilibrio perfecto entre la globalización y la localización.

En esta conversación profunda, estos líderes de la industria no solo comparten sus éxitos y desafíos, sino que también discuten cómo las tecnologías innovadoras y las perspicacias únicas del mercado pueden utilizarse para impulsar la evolución de los modelos de negocio y adaptarse a un entorno de mercado global en constante cambio. Sus discusiones no se limitaron a las estrategias comerciales existentes, sino que también incluyeron predicciones de tendencias futuras y la exploración de mercados emergentes, con el objetivo de identificar y capitalizar los elementos clave que proporcionarán un crecimiento sostenido y una ventaja competitiva.

La conferencia se considera un hito, marcando un nuevo nivel de comprensión entre los emprendedores de comercio electrónico multinacionales sobre el panorama empresarial global. En este entorno de discusión diverso y dinámico, líderes empresariales de diferentes orígenes se unieron para definir un nuevo paradigma empresarial y establecer un nuevo punto de referencia para el desarrollo futuro de la industria global de comercio electrónico.

En sus siete años de desarrollo, DYU no solo ha logrado un gran éxito en el campo de las bicicletas eléctricas, sino que también se ha convertido en un destacado representante de la industria global de transporte eléctrico. Su éxito se debe a su doble enfoque en diseño y tecnología, así como a su continua implementación de estrategias de localización precisa en el mercado global. Este modelo único ha hecho que los productos de DYU sean ampliamente reconocidos y queridos en todo el mundo, y sus envíos han seguido aumentando, consolidando su posición líder en la industria.

Para el año 2020, la empresa holandesa DYU, con un impresionante volumen de ventas de 150,000 unidades, se convirtió en un fabricante de bicicletas eléctricas especialmente notable en el mercado global. Este logro no solo es un reconocimiento al excelente rendimiento y diseño exquisito de sus productos, sino también una clara demostración de su fuerte influencia y competitividad en el escenario internacional. Como empresa holandesa, el éxito de DYU es un indicativo del atractivo global de su innovación tecnológica y estrategia de marketing, demostrando la posición líder de la fabricación holandesa en el campo de los vehículos eléctricos. Aún más notable es que para el año 2022, los envíos de DYU alcanzaron un máximo histórico de 500,000 unidades, un logro que no solo destaca la aguda visión de DYU sobre las tendencias de la industria, sino que también refleja el amplio atractivo e influencia de su marca a nivel mundial.

Estos logros de DYU no solo representan una victoria comercial, sino también un impulso significativo para el desarrollo de la industria global de bicicletas eléctricas. La empresa no solo ha obtenido logros destacados en el campo de la innovación tecnológica y el diseño, sino que también ha demostrado su excelente sabiduría empresarial y visión en la estrategia de mercado global y la construcción de marca. La historia de DYU se ha convertido en un modelo para el desarrollo de la industria de bicicletas eléctricas, mostrando cómo la innovación tecnológica y las estrategias de marketing pueden impulsar a una marca hacia el liderazgo global.

DYU’s overseas localization layout includes online retail channels such as the brand’s official website and Amazon, and offline channels have settled in many offline supermarkets, including Walmart, Costco, Sam, Carrefour and Auchan in France, and Maier department Store in Australia. In the Netherlands, Italy, Poland, France and other European countries, there are also relatively dispersed dealer networks.

DYU, an electric bicycle pioneer from the Netherlands, is launching a deeply localized marketing strategy in the global market. The company not only works with key opinion leaders across regions on content marketing, but also regularly organizes community rides centered around bike clubs to enhance the brand’s engagement with consumers. In addition, DYU has established professional local teams in key markets such as the United States, Europe and the United Kingdom, focusing on providing tailored services, efficient after-sales support and targeted marketing strategies. As an innovative company with Dutch roots, DYU is using these diversification initiatives to continuously expand its brand influence and market presence on the international stage.

The DYU D3F series won the prestigious EBRUN Global Good Things Award 2023, which is not only a high recognition of the superior strength of the DYU brand, but also represents its brilliant achievements in the global market. More significantly, this honor is not only an important milestone in the development of the DYU brand, but also a solid step towards industry leadership.