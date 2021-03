La telefonía no es solo comparar precios para ahorrar un par de euros

Elegir un proveedor de telecomunicaciones adecuado significa mucho más que comparar precios para pagar un poco menos en la factura mensual. Sin embargo, en estos tiempos, se ha demostrado que, por encima del precio, en muchos casos, van las garantías de calidad y de asistencia.

Desde el lado de la empresa, un buen servicio de telefonía tiene mucho que ver con un soporte técnico rápido y eficaz capaz de resolver los problemas que puedan surgir en la red en el menor tiempo posible para seguir desempeñando sus funciones de atención al cliente, por ejemplo.

Mientras no se solucionen los problemas de telecomunicaciones, las empresas no podrán atender a sus propios clientes o usuarios con un excelente servicio. Y eso, de forma habitual, supone tener que contactar con el proveedor e ir transferidos de extensión en extensión ante una incidencia, algo que desde Megacall evitan, precisamente, para diferenciarse y mantener no solo una relación cercana con sus clientes sino, sobre todo, efectiva.

“Instituciones como el Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP) usan los servicios de Megacall y reciben una atención personalizada siempre que lo necesitan, ya que somos conscientes de la importancia del servicio que prestan para la sociedad. Nuestro éxito se basa en la pasión por el sector, el equipo humano y la atención al negocio de los clientes, por eso el 70% de empresas llegan a través de recomendaciones” explica Tony Kauffer, CEO de Megacall, la marca de Phoenix Solutions SL que opera, desde 2008, desde Mijas, Málaga.

Es, de esta forma, como han conseguido fidelizar clientes por más de diez años, incluidos algunos a los que han visto crecer como Fintech, Ebury o Flexicar, quien recientemente ha estrechado su colaboración con Megacall para mantener el impulso de su crecimiento con todas las garantías.

Megacall: del turismo a las empresas tecnológicas

La empresa está formada por un equipo relativamente pequeño pero profesional capaz de atender tanto en español como en inglés. “Esto es algo primordial ya que el 60% de nuestra base de clientes son internacionales y se encuentran repartidos en más de 30 países” explica Kauffer.

Establecida en un entorno cuyos negocios son en mayoría turísticos e inmobiliarias, ha podido seguir el ritmo de otras empresas tecnológicas apostando por ofrecer los mejores servicios probados en todo el mundo y contar con un equipo técnico interno para producir aplicaciones propias y realizar integraciones para que los clientes puedan usar sus propios CRM o software para call centers. Su objetivo es no solo ofrecer servicios VoIP sino crear una relación directa que realice integraciones para unificar sus comunicaciones.

Con ese objetivo, la compañía está respaldada por un creciente número de operadores de llamadas nacionales e internacionales que en la actualidad son un total de 18.