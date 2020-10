La Unión Federal de Policía denuncia que muy malas decisiones urbanísticas en Pontevedra ponen en riesgo la labor policial y de los servicios de emergencia

Desde el sindicato policial Unión Federal de Policía –UFP– denuncian públicamente que llevan años solicitando a la administración central que dote a la ciudad de Pontevedra de una comisaría de policía acorde a las funciones policiales del siglo XXI con instalaciones modernas y adecuadas para atender a sus conciudadanos, a lo que Madrid hasta la fecha ha hecho oídos sordos y que ahora se une a estas circunstancias lo que desde el sindicato policial consideran malas decisiones urbanísticas por parte del ayuntamiento de Pontevedra que ponen en riesgo la labor policial en la calle y de los servicios de emergencia.

Pontevedra es una ciudad que con el paso de los años en vez de modernizarse respetando el urbanismo histórico que la caracteriza está dando pasos hacia atrás con decisiones que afectan a la seguridad e integridad de los ciudadanos que disfrutan de esta hermosa ciudad.

Este sindicato policial no entra en la tesitura de si poner o no obstáculos urbanísticos que faciliten la interacción ciudadana en pro de una ciudad más peatonalizada y menos accesible en vehículo particular es lo conveniente para la ciudad, pero sí en que estos obstáculos entorpezcan y dificulten la labor policial, y con ello la seguridad de los ciudadanos.

“Nos encontramos en la ciudad con cada día más calles peatonalizadas y cortadas al tráfico, (calles Benito Corbal, Oliva, Reina Victoria….) y para ello el consistorio de la ciudad pone bolardos, postes, grandes resaltos y jardineras que impiden el acceso al tráfico rodado a estas calles, sin poner una alternativa para que a las mismas puedan acceder coches policiales, ambulancias, bomberos, etc, lo que es un gran error, ya que de la rápida acción policial y de los servicios de emergencia depende que en segundos se puedan salvar vidas”.

Desde la Unión Federal de Policía quieren poner de manifiesto que con los escasos medios humanos y materiales que tienen en la actualidad y con las decisiones que se están adoptando desde el ayuntamiento de Pontevedra, los policías nacionales que relazan el trabajo de prevención de la delincuencia y servicios de urgencia de atención al ciudadano, cada vez tienen más difícil el desempeño de sus funciones para dar un servicio esencial y de calidad a la ciudadanía.

“De la rápida acción policial y de los servicios de emergencia depende que en segundos se puedan salvar vidas”

Es importante que todo el mundo entienda que en los vehículos de emergencia (policía, ambulancias, bomberos, protección civil, etc) se encuentra el material y equipamiento necesario para su labor, y este debe trasladarse con eficacia y rapidez allí donde es necesario, pero el cómo hacerlo con las calles cortadas es una pregunta a la que deben dar respuesta los responsables urbanísticos, así como a toda reclamación futura que pudiera venir si por culpa de estas medidas algún día ocurre una desgracia que pueda costar una vida humana por no ser atendida en tiempo y forma.

Por todo ellos desde la UFP se solicita que se adopten medidas urgentes por parte del ayuntamiento que permita el acceso de los vehículos de emergencias a estas calles, que pese a que en alguna ocasión puedan resultar molestos, es imprescindible que así sea para que puedan desarrollar su trabajo lo más rápidamente posible y que desde Madrid se escuche y atiendan las necesidades policiales de Pontevedra y dote a esta ciudad de una comisaría acorde con los tiempos en los que vivimos, Pontevedra y sus ciudadanos se merecen un mejor trato por parte de todas las administraciones.