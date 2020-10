La Unión Federal de Policía dona termómetros infrarrojos a las comisarías de Vigo, Pontevedra, Marín y Villagarcía

Durante la primera hola del COVID la Uni√≥n Federal de Polic√≠a se vio obligada a actuar ante una administraci√≥n que no sab√≠a o no pod√≠a reaccionar, “pedimos medios y algunos llegaron y otros todav√≠a seguimos esper√°ndolos, tales como term√≥metros de infrarrojos o la realizaci√≥n de test a todos los integrantes de la Polic√≠a Nacional en nuestra provincia, as√≠ pues, una vez mas nos toca hacer lo que la administraci√≥n no hace en defensa de los Polic√≠as y los ciudadanos que vienen a las instalaciones policiales.

“Y por eso donamos unos term√≥metros infrarrojos para poder ayudar a no difundir una enfermedad en la que la Polic√≠a deb√≠a ser un ejemplo para la sociedad por sus medidas de protecci√≥n y no convertirse en un vector de la misma como por desgracia ya ocurri√≥ en Vigo con el brote de la Unidades de Intervenci√≥n Policial”.

“Queremos recordar que nosotros vivimos y tenemos nuestras familias en todas estas localidades de la provincia, adem√°s un gran n√ļmero de Polic√≠as son padres y madres con hijos en edad escolar y que lo que no queremos para los nuestros no lo queremos para nuestros vecinos tampoco”.

Lamentablementela Dirección parece no disponer de 30 Euros que es lo que viene a costar un termómetro de infrarrojos.

La Uni√≥n Federal de Polic√≠a manifiesta que ellos seguir√°n apoyando a los compa√Īeros y a los ciudadanos con sus escasos medios, “pero por lo que se ve, mejor gestionados que los de la Administraci√≥n y la Direcci√≥n General de la Polic√≠a , y ma√Īana d√≠a 2 de Octubre patr√≥n de la Polic√≠a, a los √Āngeles Custodios, les pediremos que nos den unos ‚ÄúResponsables‚ÄĚ pol√≠ticos y Policiales que de verdad sean responsables“.

Desde la UFP-Pontevedra aceptan cualquier tipo de ayuda que pueda prevenir el contagio entre los agentes, y para ello hacen p√ļblico un tel√©fono donde la gente que les quiera ayudar pueden llamar 986820731.