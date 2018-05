La unión federal de policía U.F.P. de Pontevedra sigue formando policías ante la inanición del gobierno

Connect on Linked in

De todos es sabido la ola de criminalidad que padecemos en nuestra comunidad en la actualidad, siendo una de las mayores preocupaciones el aumento de robos en el interior de viviendas, en su mayor parte llevadas a cabo por bandas organizadas itinerantes que en pocas semanas son capaces de violar y violentar cientos de domicilios particulares y sustraer de los mismos las posesiones más valiosas de sus propietarios.

En los últimos cuatro años esta situación se ha agravado de manera considerable en la provincia de Pontevedra, hecho por el se reforzaron grupos de investigación o la creación de grupos especializados en robos en domicilios como ocurre en la ciudad de Vigo, a mayores de la petición de unidades nuevas como la que venimos solicitando desde la Unión Federal de Policía para la ciudad de Pontevedra como es la creación de la unidad UPR para esta ciudad, la cual consideramos imprescindible y prioritaria, petición de la que hasta el momento la Administración ha hecho oídos sordos y discrimina de manera incomprensible a esta ciudad y a sus ciudadanos.

Que ante esta situación y la incomprensible circunstancia de que la Policía Nacional en los tiempos en los que vivimos no esté formada en los nuevos métodos utilizados por estas bandas criminales, la Unión Federal de Policía en la provincia de Pontevedra y de la mano del instructor que más reputación policial tiene en esta materia se está llevando a cabo esta semana un curso en la ciudad de Vigo para formar a los Policías Nacionales de nuestra provincia destinados en las Comisarías de Pontevedra, Vigo, Marín y Vilagarcía de Arousa.

Este curso está encaminado a conocer todos los métodos utilizados por los “amigos de lo ajeno”, como son el bumping, ganzuado, impresioning, resbalón, etc, para

poder distinguir los mismos y recabar los mayores indicios posibles con la mayor rapidez posible para poder actuar contra estas bandas criminales.

Así mismo este curso viene enfocado también a la optimización de las aperturas y entradas de emergencia en domicilios y aperturas técnicas de vehículos, siempre pensando en el servicio a la ciudadanía y en una actuación rápida, eficaz y que cause los menores daños posibles, y poder así actuar allí donde un agente policial sea requerido.

La tristeza ya no sólo es que los policías que trabajan en nuestras plantillas policiales no tengan la formación adecuada para realizar las tareas que les ocupan, sino que lo preocupante es que se acostumbren a esta situación y la administración siga sin dar la formación adecuada y sea la ciudadanía la que sufra esta circunstancia, y ahí es donde la Unión Federal de Policía de la provincia de Pontevedra sigue con su empeño formativo donde la administración no llega o no quiere llegar, y tanto este curso como otros que se desarrollan a través de nuestra Secretaría de Formación no serían posibles sin la colaboración de empresas e instituciones, las cuales colaboran de manera desinteresada, aportando todos su granito de arena en pro de nuestra sociedad y el bienestar común, de ahí que hacemos un llamamiento a todo aquel que quiera colaborar con nosotros para así mejorar la formación de nuestra policía se ponga en contacto con nosotros en el correo electrónico pontevedra@ufpol.org.