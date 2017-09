La Unión Federal de la Policía solicita a la Xunta de Galicia y a la Dirección General de la Policía que se condecore al Policía Nacional destinado en la Policía Autonómica de Vigo que fuera de servicio auxilio a un hombre accidentado en su vehículo con riesgo de explosión del mismo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Los hecho ocurrieron el pasado 25 de Agosto sobre las 22:15 horas, dicen que un Policía es Policía hasta el día que se muere y en todo momento está dispuesto a exponer su propia vida para ayudar a la seguridad de los demás, este agente así lo ha demostrado, delante de su propia familia que observó angustiada como su padre y marido, una vez

dejándolos en zona segura , corrió a auxiliar a este ciudadano, con evidente peligro de perder la vida en el intento y no solo una vez si no 2, ya que volvio en una segunda ocasión para asegurarse de que todos aquellos que acudieron a ayudar no acabaran siendo víctimas de una explosión posterior, y a continuación se colocó un chaleco reflectante y con una linterna propia se identifica como policía ante los allí presentes y les pide colaboración para regular el tráfico con la mayor seguridad posible.

Por todo esto que demuestra la gran profesionalidad y compromiso de este Policía para con sus conciudadanos, la UFP ha remitido escrito al Director Xeral de Emerxencias para que este hecho no quede en el olvido y sea reconocido como se merece, Así mismo también se han iniciado gestiones para que la Dirección General de la Policía cuerpo al que pertenece este Policía orgánicamente, tramite la correspondiente recompensa que pedimos que este a la altura de su acción.