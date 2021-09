La viguesa Matilde Blanco, con 12 años, concluyente en Kumon Lectura, matrícula y mención especial al terminar Primaria

Vigo, septiembre de 2021. Matilde Blanco, alumna del centro Kumon Vigo – As Travesas ha concluido el programa de Kumon Lectura a la par que trabaja los últimos niveles del programa de Matemáticas. Esta niña excepcional, de tan solo 12 años, ha alcanzado estos hitos al final de su etapa en Primaria, con matrícula de honor y mención en su colegio en Vigo.

Para su orientadora en el Kumon, Carmen Pérez, lo alcanzado por Matilde tiene muchísimo valor ya que «que una alumna de Primaria sea capaz de compaginar dos programas en Kumon en los que está trabajando contenidos a un nivel de Bachiller y lo haga de forma completamente autónoma y autodidacta, es sin duda algo a destacar».

Matilde es una alumna que se ha graduado en Primaria con una mención de honor en su colegio, algo que ha logrado con su esfuerzo y trabajo, pero un trabajo del que ha recogido frutos y que sin duda le permitirá alcanzar sus sueños en el futuro. La alumna apunta que «Kumon me ha aportado un hábito de trabajo. En el colegio, me ha dado más capacidad de aprendizaje y facilidad para entender todo lo que me enseñan».

Por su parte, Carmen destaca que «lo que ha sido genial ha sido comprobar como nunca se ha rendido». Matilde, en 6º de Primaria, ha trabajado textos de autores como Aristóteles, Virgilio, Rousseau, Galileo, Shakespeare o Virginia Woolf , entre otros.

«Matilde es un regalo para cualquier profesor. No solo es una alumna constante y tenaz, es que además es ella quien pone sus propias metas y siempre se esfuerza por alcanzar cualquier objetivo previsto», añade Carmen. Ahora trabaja en el programa de Kumon Matemáticas porque «me encantan las matemáticas y me encanta aprender conceptos nuevos»; actualmente, se encuentra en un nivel de contenidos de Bachiller.

Sus aficiones son bailar, cantar, cocinar, leer, dibujar y escribir. «De mayor me gustaría ser profesora de la Universidad o de la ESO, o escritora», concluye Matilde.

Los alumnos concluyentes son aquellos que han finalizado alguno de los programas de Kumon, Matemáticas, Lectura o English. Pero, lo más importante, es que se han convertido en alumnos autodidactas, con las capacidades necesarias para abordar los desafíos que les depare el colegio y la vida.

