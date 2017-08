La viral publicación en Facebook que deja a Feijóo y al Hospital Álvaro Cunqueiro por los suelos

Connect on Linked in

Nuevas protestas en redes sociales por las largas esperas en el Hospital Álvaro Cunqueiro así como por las elevadas tasas del parking y aunque la publicación fecha del 30 de Junio, en estos dos meses no ha parado de sumar compartidos y comentarios.

En una nueva publicación viral sobre el HAC, el usuario Alberto Rodríguez de Baños de Molgas denuncia lo siguiente:

Gracias Alberto Núñez Feijóo.

Gracias por tu sinceridad al asegurar en todos los medios la buena salud de la que goza tu sistema sanitario. Gracias por escuchar tan atentamente a los 200.000 ciudadanos que se manifestaron en Vigo en contra de la privatización de la sanidad que has llevado a cabo. Gracias por haber retrasado la operación urgente de mi padre solamente 7 meses por un “error administrativo”. Gracias por haber leído atentamente todas nuestras reclamaciones a través de atención al paciente. Gracias por no contestar ninguna. Gracias por haber tenido a mi padre todo el día de ayer arrinconado en su camilla en un pasillo de urgencias, mientras se le busca una cama. Gracias por esas 12 horas de espera sin poder moverse de la camilla. Gracias por traerle la comida y la cena en la minisala de espera, para que el resto de convalecientes, que no tienen ni sitio para sentarse, puedan verlo comer. Gracias por no tener ni un mísero retrete para los pacientes y tener que mear en un conejo detrás de una cortina. Gracias por tener la mitad de las camas del hospital cerradas y así no tener que pagar a la concesionaria a la que se las has vendido. Gracias por hacer que finalmente mi padre duerma en un pasillo.